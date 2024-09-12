Достали назойливые военные: уклонист удивил причиной неявки по "боевым повесткам"

Мужчина из Херсона убежден, что ему "не за что воевать". Он пожаловался, что члены медкомиссии не учли его старый перелом.

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В Украине осудили мужчину, который проигнорировал две "боевые повестки" и пожаловался на методы мобилизации. Детали дела известны из приговора Барского районного суда Винницкой области от 6 сентября.

Как уклонист нарушил закон о мобилизации?

На скамье подсудимых оказался уроженец Херсона. Он является военнообязанным и 18 апреля был признан ВВК годным к службе. В тот же день мужчине вручили повестку с вызовом на 20 апреля, но он не явился.

2 мая украинцу вручили повестку уже второй раз, и он снова подтвердил факт получения своей подписью. Однако в назначенный день, 3 мая, в призывном пункте его так и не дождались. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит сам уклонист?

На суде мужчина признал свою вину лишь частично. Он рассказал, что прошел медосмотр, потому что "к нему домой постоянного приходили работники с ТЦК", и он хотел это прекратить. По словам военнообязанного, он объяснял, что из-за старого перелома ноги у него болят ноги, но врачи все равно признали годным.

Украинец подтвердил, что решение ВВК не оспаривал и получил две "боевые повестки", которые проигнорировал. Он отметил, что сразу предупреждал работников военкомата, что приходить не собирается.

Призывник заявил, что выполнять воинский долг не желает. Он уточнил, что "бедный, не имеет ни жены, ни детей, поэтому ему не за что воевать".

Нарушение закона о мобилизации: что решил суд?

Мужчину признали виновным и назначили ему три года заключения.

Напомним, Фокус выяснил, в каких случаях за игнорирование повестки во время мобилизации в Украине мужчине не будет грозить наказание.

Юрист Дмитрий Соловьев объяснил, возможно ли оформить отсрочку от мобилизации дистанционно.