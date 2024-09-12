Дістали настирливі військові: ухилянт здивував причиною неявки за "бойовими повістками"

Чоловік з Херсону переконаний, що йому "нема за що воювати". Він поскаржився, що члени медкомісії не врахували його старий перелом.

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В Україні засудили чоловіка, який проігнорував дві "бойові повістки" та поскаржився на методи мобілізації. Деталі справи відомі з вироку Барського районного суду Вінницької області від 6 вересня.

Як ухилянт порушив закон про мобілізацію?

На лаві підсудних опинився уродженець Херсону. Він є військовозобов’язаним та 18 квітня був визнаний ВЛК придатним до служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку з викликом на 20 квітня, але він не з’явився.

2 травня українцю вручили повістку вже вдруге, і він знову підтвердив факт отримання своїм підписом. Однак у призначений день, 3 травня, в призовному пункті на нього так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже сам ухилянт?

На суді чоловік визнав свою вину лише частково. Він розповів, що пройшов медогляд, бо "до нього додому постійного приходили працівники з ТЦК", і він хотів це припинити. Зі слів військовозобов’язаного, він пояснював, що через старий перелом ноги у нього болять ноги, але лікарі все одно визнали придатним.

Українець підтвердив, що рішення ВЛК не оскаржував та отримав дві "бойові повістки", які проігнорував. Він наголосив, що одразу попереджав працівників військкомати, що приходити не збирається.

Призовник заявив, що виконувати військовий обов’язок не бажає. Він уточнив, що "бідний, не має ні дружини, ні дітей, тому йому нема за що воювати".

Порушення закону про мобілізацію: що вирішив суд?

Чоловіка визнали винним та призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, Фокус з’ясував, в яких випадках за ігнорування повістки під час мобілізації в Україні чоловіку не загрожуватиме покарання.

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