Несмотря на обстрелы и 10 км от фронта: 20-летняя Анастасия работает на шахте в Покровске (фото)

Анастасия получает на предприятии более высокую зарплату, чем на предыдущей работе, что позволяет ей содержать свою сестру-студентку.

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Несмотря на расположение российского войска в 10 километрах и постоянные обстрелы шахты в Покровске продолжают работать. Такая работа опасна для жизни, пишут Bykvu.

Именно благодаря изменениям в законодательстве теперь в шахтах разрешено работать женщинам. Такое решение перекликается с традицией Второй мировой войны, когда женщины тоже работали на "традиционно мужских" работах.

Однако тяжелые условия труда не отпугивают — в одной из шахт работает 20-летняя Анастасия. Год поработав учительницей начальных классов, она решила изменить свою жизнь и пойти работать на угольной шахте в Покровске. Сейчас девушка самая молодая в коллективе.

Анастасия получает более высокую зарплату, чем на предыдущей работе. Это позволяет ей содержать свою сестру Екатерину — она студентка медицинского факультета без государственного финансирования. Девушку очень поддерживает бабушка, и радуется изменениям в законодательстве о разрешении женщинам работать под землей.

Напомним, оккупанты не прекращают давить на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Войска россиян продвигаются, а недавно был разрушен мост Покровск-Мирноград.

Отметим, что пока мужчины на фронте, украинки все чаще стали заменять их в профессии. Женщины осваивают навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей. Также их планируют готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов.

В частности, до войны в Украине работало 47% женщин, а с начала вторжения страну покинуло около 1,5 миллиона (около 13%). Однако доля трудоустроенных женщин в Украине увеличивается — теперь они идут на работы, которые раньше преимущественно занимали мужчины.