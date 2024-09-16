Попри обстріли та 10 км від фронту: 20-річна Анастасія працює на шахті у Покровську (фото)

Анастасія отримує на підприємстві вищу зарплату, ніж на попередній роботі, що дозволяє їй утримувати свою сестру-студентку.

Related video

Попри розташування російського війська в 10 кілометрах та постійні обстріли шахти в Покровську продовжують працювати. Така робота є небезпечною для життя, пишуть Bykvu.

Саме завдяки змінам в законодавстві тепер в шахтах дозволено працювати жінкам. Таке рішення перегукується з традицією Другої світової війни, коли жінки теж працювали на "традиційно чоловічих" роботах.

Однак тяжкі умови праці не відлякують — в одній із шахт працює 20-річна Анастасія. Рік попрацювавши вчителькою початкових класів, вона вирішила змінити своє життя та піти працювати на вугільній шахті в Покровську. Зараз дівчина наймолодша в колективі.

Анастасія отримує вищу зарплату, ніж на попередній роботі. Це дозволяє їй утримувати свою сестру Катерину — вона студентка медичного факультету без державного фінансування. Дівчину дуже підтримує бабуся, та радіє змінам у законодавстві щодо дозволу жінкам працювати під землею.

Нагадаємо, окупанти не припиняють тиснути на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Війська росіян просуваються, а нещодавно був зруйнований міст Покровськ-Мирноград.

Зазначимо, що поки чоловіки на фронті, українки все частіше стали замінювати їх у професії. Жінки освоюють навички слюсарів, токарів, кранівників та водіїв. Також їх планують готувати до роботи далекобійницями та водіями автобусів.

Зокрема, до війни в Україні працювало 47% жінок, а від початку вторгнення країну покинуло близько 1,5 мільйона (близько 13%). Однак частка працевлаштованих жінок в Україні збільшується — тепер вони йдуть на роботи, які раніше переважно займали чоловіки.