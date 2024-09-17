Окружить тысячи российских солдат: у ВСУ может быть новая стратегия в Курской области, — Forbes

Баланс сил может повлиять на шансы украинцев в закрытии потенциального окружения. Как отмечают журналисты, Киев отправил около 10 000 бойцов для вторжения, Москва же, возможно, выделила в четыре раза больше солдат, хотя большинство из них — необученные срочники.

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Многих наблюдателей, в том числе, по-видимому, и россиян, потрясло, когда украинские саперы 13 сентября на советской инженерной машине ИМР-2 прорвали российскую оборону вдоль российско-украинской границы к югу от российского села Новый Путь, которая находится примерно в 32 км к западу от главного украинского выступа в Курской области России. Об этом пишет Forbes.

И если на прошлой неделе было неясно, зачем украинцы также вторглись в район Нового Пути, то сейчас все немного яснее, пишут журналисты. При поддержке танков и при прикрытии ВВС, сбрасывающих планирующие бомбы, украинская тактическая группа, по-видимому, базирующаяся на 95-й десантно-штурмовой бригаде, наносит удар справа, продвигаясь мимо Нового Пути и через южные кварталы ближайшего российского города Веселое, поворачивая к главному Курскому выступу.

Если украинцы, наступающие на северо-восток от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами на главном выступе, они потенциально отрежут тысячи россиян между собой и границей.

Однако вполне возможно, что у украинцев недостаточно хорошо оснащенных сил для завершения маневра.

Группа операторов беспилотников, поддерживающая атаку Нового пути Khorne Group намекнула на цель окружения в начале атаки за Новым путем. "Мы продвинулись в новые районы, на километры, вглубь России. Группа российских призывников численностью в тысячи человек рискует быть окруженной", — говорится в заявлении.

И если украинцы действительно пытаются окружить российские силы, то местная география облегчает этот шаг, констатируют журналисты. Река Сейм образует естественную границу вдоль большей части северного края потенциального кармана, ограниченного с левого и правого флангов наступающими украинскими силами.

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Украинские бомбы и ракеты уничтожили все постоянные мосты через Сейм в этом районе, поэтому любые россияне к югу от Сейма — а их там могут быть целые батальоны — зависят от временных понтонных мостов или узкого сухопутного моста через город Коренево для пополнения своих запасов.

Именно по этой причине украинцы беспощадно бомбардируют понтоны, как только их устанавливают ВС РФ. И по той же причине украинские силы, закрепленные за 225-м штурмовым батальоном, маршируют на Коренево, явно намереваясь перерезать сухопутный мост.

Как отмечается, контратака российских войск не принесла особых результатов и, скорее, ухудшила положение российских войск в потенциальном котле к югу от Коренево, отправив туда дополнительные войска.

Однако география — это еще не все. Баланс сил в Курске может повлиять на шансы украинцев на успех в закрытии потенциального окружения. Кажется, пишет Forbes, Киев выделил около 10 000 солдат для вторжения в Курск. Москва же, возможно, отправила в область 38 000 солдат, но многие из них — плохо обученные молодые призывники.

Напомним, что 13 сентября сообщалось, что Украине удалось добиться, чтобы командование ВС РФ перебросило в Курскую область подразделения ДШВ и морпехов, которые должны помочь "солянке" из срочников и пограничников.

Также Фокус писал, что подразделения ВСУ готовятся к новой фазе прорыва в Курской области, которая будет заключаться в ответе на контратаки ВС РФ. При этом у украинских военных должно быть достаточно оружия и техники, чтобы удерживать логистический путь и пытаться наступать на российские позиции с другой стороны.