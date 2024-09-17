Оточити тисячі російських солдатів: у ЗСУ може бути нова стратегія в Курській області, — Forbes

Баланс сил може вплинути на шанси українців у закритті потенційного оточення. Як зазначають журналісти, Київ відправив близько 10 000 бійців для вторгнення, Москва ж, можливо, виділила вчетверо більше солдатів, хоча більшість із них — ненавчені строковики.

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Багатьох спостерігачів, зокрема, мабуть, і росіян, вразило, коли українські сапери 13 вересня на радянській інженерній машині ІМР-2 прорвали російську оборону вздовж російсько-українського кордону на південь від російського села Новий Шлях, що розташоване приблизно за 32 км на захід від головного українського виступу в Курській області Росії. Про це пише Forbes.

І якщо минулого тижня було незрозуміло, навіщо українці також вторглися в район Нового Шляху, то зараз все трохи ясніше, пишуть журналісти. За підтримки танків і при прикритті ВПС, що скидають плануючі бомби, українська тактична група, яка, очевидно, базується на 95-й десантно-штурмовій бригаді, завдає удару праворуч, просуваючись повз Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста Веселе, повертаючи до головного Курського виступу.

Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями на головному виступі, вони потенційно відріжуть тисячі росіян між собою і кордоном.

Однак цілком можливо, що в українців недостатньо добре оснащених сил для завершення маневру.

Група операторів безпілотників, що підтримує атаку Нового шляху Khorne Group натякнула на мету оточення на початку атаки за Новим шляхом. "Ми просунулися в нові райони, на кілометри, вглиб Росії. Група російських призовників чисельністю в тисячі осіб ризикує бути оточеною", — йдеться в заяві.

І якщо українці справді намагаються оточити російські сили, то місцева географія полегшує цей крок, констатують журналісти. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів українськими силами, що наступають.

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Українські бомби і ракети знищили всі постійні мости через Сейм у цьому районі, тому будь-які росіяни на південь від Сейму — а їх там можуть бути цілі батальйони — залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Кореневе для поповнення своїх запасів.

Саме з цієї причини українці нещадно бомбардують понтони, щойно їх встановлюють ЗС РФ. І з тієї ж причини українські сили, закріплені за 225-м штурмовим батальйоном, марширують на Кореневе, явно маючи намір перерізати сухопутний міст.

Як зазначається, контратака російських військ не принесла особливих результатів і, скоріше, погіршила становище російських військ у потенційному котлі на південь від Кореневого, відправивши туди додаткові війська.

Однак географія — це ще не все. Баланс сил у Курську може вплинути на шанси українців на успіх у закритті потенційного оточення. Здається, пише Forbes, Київ виділив близько 10 000 солдатів для вторгнення в Курськ. Москва ж, можливо, відправила в область 38 000 солдатів, але багато хто з них — погано навчені молоді призовники.

Нагадаємо, що 13 вересня повідомлялося, що Україні вдалося домогтися, щоб командування ЗС РФ перекинуло в Курську область підрозділи ДШВ і морпіхів, які мають допомогти "солянці" зі строковиків і прикордонників.

Також Фокус писав, що підрозділи ЗСУ готуються до нової фази прориву в Курській області, яка полягатиме у відповіді на контратаки ЗС РФ. При цьому в українських військових має бути достатньо зброї і техніки, щоб утримувати логістичний шлях і намагатися наступати на російські позиції з іншого боку.