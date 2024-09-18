Убийство украинского военнопленного мечом: Офис генпрокурора выяснил подробности (видео)

В ОГ заявили, что активные боевые действия и временная оккупация территорий Украины негативно сказываются на эффективности расследования.

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Представитель Офиса Генпрокурора Денис Лысенко сообщил, что установлено место, где был казнен украинский военнопленный. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, это произошло в Новогродовке Покровского района Донбасса. Правоохранительные органы проводят все необходимые меры, чтобы установить все подробности произошедшего. Сейчас выясняются личности убитого солдата, а также российских оккупантов, которые ответственны за казнь.

Лысенко заявил, что активные боевые действия и временная оккупация территорий Украины негативно сказываются на эффективности расследования.

"Мы не можем провести надлежащий осмотр места происшествия", — отметил он.

Кроме того, исполнителей и свидетелей этого преступления невозможно допросить.

Убийство украинского военного мечом: что известно

Напомним, что россияне убили украинского военнопленного. Они казнили мужчинами мечом, о чем сообщил анонимный OSINT-исследователь Necro Mancer, а также опубликовал фото. На снимке видно убитого украинского военного со скотчем на руках. В его грудь воткнут меч с надписью "За курск". Фокус по этическим соображениям не публикует кадров с места казни.

На убийство уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", — добавил омбудсмен.

Также сообщалось, что 2 сентября на Торецком направлении российские войска расстреляли украинских пленных. Тогда враг почти вплотную подошел к трем военнослужащим, которые выходили из подвала дома с поднятыми руками, враг положил их лицом в землю и расстреляли в спину.