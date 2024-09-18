Убивство українського військовополоненого мечем: Офіс генпрокурора з'ясував подробиці (відео)

В ОГ заявили, що активні бойові дії та тимчасова окупація територій України негативно позначаються на ефективності розслідування.

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Представник Офісу Генпрокурора Денис Лисенко повідомив, що встановлено місце, де було страчено українського військовополоненого. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це сталося в Новогродівці Покровського району Донбасу. Правоохоронні органи проводять усі необхідні заходи, щоб встановити всі подробиці події. Наразі з'ясовуються особи вбитого солдата, а також російських окупантів, які відповідальні за страту.

Лисенко заявив, що активні бойові дії та тимчасова окупація територій України негативно позначаються на ефективності розслідування.

"Ми не можемо провести належний огляд місця події", — зазначив він.

Крім того, виконавців і свідків цього злочину неможливо допитати.

Убивство українського військового мечем: що відомо

Нагадаємо, що росіяни вбили українського військовополоненого. Вони стратили чоловіка мечем, про що повідомив анонімний OSINT-дослідник Necro Mancer, а також опублікував фото. На знімку видно вбитого українського військового зі скотчем на руках. У його груди встромлено меч із написом "За Курськ". Фокус з етичних міркувань не публікує кадрів із місця страти.

На вбивство вже відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Направив листи в міжнародні організації, МКЧХ і ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії", — додав омбудсмен.

Також повідомлялося, що 2 вересня на Торецькому напрямку російські війська розстріляли українських полонених. Тоді ворог майже впритул підійшов до трьох військовослужбовців, які виходили з підвалу будинку з піднятими руками, ворог поклав їх обличчям у землю і розстріляв у спину.