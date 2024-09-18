"Все под контролем": наступление ВС РФ в Курской области остановлено, — комендатура

Спикер Алексей Дмитрашкивский объяснил, что российские бойцы лишь зашли в один населенный пункт. Он рассказал, что на контролируемых ВСУ территориях остаются тысячи местных, которых обеспечивает продуктами Сумская область.

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Контрнаступление ВС РФ в Курской области РФ остановлено. Об этом в интервью AFP 18 сентября заявил спикер военной комендатуры в регионе полковник Алексей Дмитрашкивский, как передали в Arabiya News.

В России заявляли, что якобы вернули под контроль несколько населенных пунктов после наступления ВСУ в Курской области. Дмитрашкивский рассказал, что вражеские бойцы пытались атаковать с флангов, но их там остановили.

"Ситуация стабилизировалась и сегодня все под контролем, они не достигли успеха", — заверил спикер.

Он подтвердил, что российские войска иметь "некоторые незначительные успехи".

"Россияне зашли в один из населенных пунктов. Начали борьбу за другой населенный пункт, но на этом все", — уточнил Дмитрашкивский.

Он рассказал, что на контролируемых ВСУ территориях России находятся "несколько тысяч" мирных жителей. В РФ информировали, что около 130 тысяч граждан сбежали.

По словам представителя комендатуры, только с конца августа в Курской области погибли 23 гражданских россиян в результате атак ВС РФ. По его словам, граждане страны-агрессора "гибнут вместе с украинскими военными".

Он рассказал, что для контроля ситуации выезжать местным запрещено, но они могут передвигаться по подконтрольной территории. В частности, жители Курской области свободны в том, чтобы ходить друг к другу в гости, помогать соседям возиться на огороде и тому подобное.

Дмитрашкивский объяснил, что территория, которую контролируют ВСУ в Курской области, представляет собой лесистые и преимущественно сельские небольшие поселения. В регион привозят еду из соседней Сумской области, ведь там "ничего не работает", в том числе и продуктовые магазины.

"Сумская облгосадминистрация еженедельно выделяет средства на хлеб. Вооруженные силы обеспечивают водой, администрация — продуктовыми наборами", — отметил спикер.

Напомним, 18 сентября стало известно, что украинские военные спасли трехлетнюю жительницу Суджи. Девочка выбежала на заминированное поле, пытаясь догнать кота.

В 22 ОМБр ВСУ показали, российские бойцы раздавили на БМД-4 собственный десант в Курской области. В Defense Express отметили, что речь идет о "отнюдь не первом подобном эпизоде".