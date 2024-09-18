"Все під контролем": наступ ЗС РФ у Курській області зупинений, — комендатура

Речник Олексій Дмитрашківський пояснив, що російські бійці лиш зайшли в один населений пункт. Він розповів, що на контрольованих ЗСУ територіях залишаються тисячі місцевих, яких забезпечує продуктами Сумська область.

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Контрнаступ ЗС РФ у Курській області РФ зупинений. Про це в інтерв’ю AFP 18 вересня заявив речник військової комендатури у регіоні полковник Олексій Дмитрашківський, як передали в Arabiya News.

У Росії заявляли, що нібито повернули під контроль кілька населених пунктів після наступу ЗСУ на Курщині. Дмитрашківський розповів, що ворожі бійці намагались атакувати з флангів, але їх там зупинили.

"Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під контролем, вони не досягли успіху", — запевнив речник.

Він підтвердив, що російські війська мали "деякі незначні успіхи".

"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали боротьбу за інший населений пункт, але на цьому все", — уточнив Дмитрашківський.

Він розповів, що на контрольованих ЗСУ територіях Росії перебувають "кілька тисяч" мирних мешканців. У РФ інформували, що приблизно 130 тисяч громадян втекли.

Зі слів представника комендатури, лише з кінця серпня у Курській області загинули 23 цивільних росіян внаслідок атак ЗС РФ. З його слів, громадяни країни-агресорки "гинуть разом з українськими військовими".

Він розповів, що для контролю ситуації виїжджати місцевим заборонено, але вони можуть пересуватись підконтрольною територією. Зокрема, жителі Курської області вільні у тому, щоб ходити один до одного в гості, допомагати сусідам поратись на городі тощо.

Дмитрашківський пояснив, що територія, яку контролюють ЗСУ у Курській області, являє собою лісисті та переважно сільські невеликі поселення. У регіон привозять їжу з сусідньої Сумської області, адже там "нічого не працює", зокрема й продуктові магазини.

"Сумська облдержадміністрація щотижня виділяє кошти на хліб. Збройні сили забезпечують водою, адміністрація — продуктовими наборами", — зазначив речник.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що українські військові врятували трирічну мешканку Суджі. Дівчинка вибігла на заміноване поле, намагаючись наздогнати кота.

У 22 ОМБр ЗСУ показали, російські бійці розчавили на БМД-4 власний десант у Курській області. У Defense Express наголосили, що йдеться про "аж ніяк не перший подібний епізод".