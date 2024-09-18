Привлекают силы с других направлений: 3-я ОШБр сковывает ВС РФ в Харьковской области

По словам Александра Бородина, противник остался без инициативы и позиций, которые он длительное время обустраивал. Это важно для россиян, поэтому они и пытаются вернуть утраченные территории любыми способами, не жалея людей и бронетехнику.

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Российские оккупанты пытаются вернуть свои позиции в Харьковской области, а для этого предпринимает попытки штурмов. Украинские защитники в то же время пытаются сковать силы противника. Об этом заявил спикер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Украинского радио".

По его словам, раньше ВС РФ в основном работали на истощение при помощи пехоты, артиллерии и FPV-дронов, штурмы были фактически ежедневными на протяжении многих месяцев. Сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас они используют бронетехнику, танки, бронированные машины пехоты и тому подобное. То есть, чувствуется важность для них отбитых позиций, потому что в целом они пока бронетехнику берегут, ведь ее восстановление для них значительно сложнее, чем люди. Но сейчас они механизированными штурмами пытаются нас выбить", — заявил Александр Бородин.

Отдельно спикер 3-й ОШБр добавил, что оккупанты после украинского наступления потеряли и позиции, и инициативу. Это крайне важно для ВС РФ.

"Надо понимать, что тогда, когда мы осуществили операцию, один из важных элементов был в том, чтобы не дать возможности перебрасывать из нашей зоны ответственности, из смежных зон на другие. То есть это была и Курская операция в тот момент, и другие направления, как Покровск, например. И в этом плане мы не только не позволили врагу перекрыть свои силы, но и им пришлось наращивать силы у нас, что уменьшает, соответственно, количество сил противника на других направлениях. Этого, в принципе, мы и хотели. А что касается земли, то вопрос в том, что да, действительно, мы там продвинулись на 2 километра", — подытожил Александр Бородин.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что у россиян на Харьковском направлении фиксируют массовые отравления. Российским военнослужащим не хватает лекарств, а среди личного состава ВС РФ наблюдается понижение уровня морально-психологического состояния.

17 сентября сообщалось, что россияне поспешно атакуют позиции ВСУ под Харьковом. Бойцы 3-й ОШБр проредили российскую бронетехнику, которую ВС РФ бросили в бой на одном из участков фронта под Харьковом, пояснил командир подразделения TERRA Николай Волохов. Вскоре атаки танков и БМП вновь усилились, и это кое-что говорит о планах и возможностях врага.