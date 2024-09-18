Залучають сили з інших напрямків: 3-тя ОШБр сковує ЗС РФ у Харківській області

За словами Олександра Бородіна, противник залишився без ініціативи та позицій, які він тривалий час облаштовував. Це важливо для росіян, тому вони й намагаються повернути втрачені території у будь-який споіб, не шкодуючи людей і бронетехніку.

Related video

Російські окупанти намагаються повернути свої позиції в Харківській області, а для цього здійснюють спроби штурмів. Українські захисники водночас намагаються скувати сили противника. Про це заявив речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі "Українського радіо".

За його словами, раніше ЗС РФ здебільшого працювали на виснаження за допомогою піхоти, артилерії та FPV-дронів, штурми були фактично щоденними протягом багатьох місяців. Зараз ситуація змінилася.

"Зараз вони використовують бронетехніку, танки, броньовані машини піхоти тощо. Тобто, відчувається важливість для них відбитих позицій, бо загалом вони поки що бронетехніку бережуть, адже її відновлення для них значно складніше, ніж люди. Але зараз вони механізованими штурмами намагаються нас вибити", — заявив Олександр Бородін.

Окремо речник 3-ї ОШБр додав, що окупанти після українського наступу втратили і позиції, й ініціативу. Це вкрай важливо для ЗС РФ.

"Треба розуміти, що тоді, коли ми здійснили операцію, один із важливих елементів полягав у тому, щоб не дати можливості перекидати з нашої зони відповідальності, із суміжних зон на інші. Тобто це була й Курська операція на той час, і інші напрямки, як Покровськ, наприклад. І в цьому плані ми не тільки не дозволили ворогу перекрити свої сили, а й їм довелося нарощувати сили у нас, що зменшує, відповідно, кількість сил противника на інших напрямках. Цього, в принципі, ми й хотіли. А що стосується землі, то питання в тому, що так, дійсно, ми там просунулися на 2 кілометри", — підсумував Олександр Бородін.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що у росіян на Харківському напрямку фіксують масові отруєння. Російським військовослужбовцям не вистачає ліків, а серед особового складу ЗС РФ спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану.

17 вересня повідомлялося, що росіяни поспішно атакують позиції ЗСУ під Харковом. Бійці 3-ї ОШБр прорідили російську бронетехніку, яку ЗС РФ кинули в бій на одній з ділянок фронту під Харковом, пояснив командир підрозділу TERRA Микола Волохов. Незабаром атаки танків і БМП знову посилилися, це дещо свідчить про плани і можливості ворога.