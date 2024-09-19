Румыния попросила Украину сбивать все "шахеды", которые летят в ее направлении, — СМИ

Такая просьба со стороны румынской стороны прозвучала во время визита нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест.

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Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать все российские дроны-камикадзе, которые летят в направлении ее территории. Об этом пишет издание Faz.

Отмечается, что такая просьба со стороны румынской стороны прозвучала во время визита нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест. Там он встречался с главой румынского МИД Луминицей Одобеску, премьером Марчелом Чолаку и главой Сената Николае Кицу.

"Страна НАТО Румыния попросила Сибигу в Бухаресте, чтобы Украина сбивала российские беспилотники", — пишет издание.

Других деталей разговора по этому поводу издание не сообщило.

Между тем другое издание Аgerpres сообщает, что это Украина обратилась к Румынии с просьбой сбивать российские дроны, которые летят в ее сторону.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в среду в Бухаресте, что призывает румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников вблизи воздушного пространства нашей страны", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что 5 сентября стало известно, что Румыния официально подарила Украине систему Patriot. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента страны Клауса Йоханниса. Для того, чтобы подарить Киеву Patriot, необходимо было внести изменения в закон от 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 систем Patriot на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Напомним, что 8 сентября во время масштабной воздушной атаки РФ по территории группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области .

25 июля сообщалось, что три российских " шахеда " исчезли на территории Румынии. Впоследствии на территории Румынии после ночной атаки ВС РФ на Одесскую область обнаружили обломки "шахедов" . Появление обломков от ударных дронов на территории страны в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.