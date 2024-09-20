"Ситуация критическая": обозреватель описал потенциал ВС РФ в Курской области (фото)

Российская армия имеет бронетехнику, чтобы воевать до конца 2025 года, пояснил Евгений Дикий. При этом в сентябре 2024 года Кремль не может собрать россиян, чтобы воевать в Курской области.

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Кремль не способен насобирать достаточное количество подразделений ВС РФ, чтобы вытеснить ВСУ с подконтрольных Украине 1 300 кв. км российской территории. На сегодня в Курской области собрали 40-тысячную армию, параллельно продолжаются бои на Донбассе и кое-где — в Харьковской области. О том, что президент РФ Владимир Путин показывает слабость, а россияне не хотят умирать за собственную землю, ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал в эфире "Украинского радио".

Дикий обратил внимание на то, что 40 тыс. личного состава для боев в Курской области россияне собирали полтора месяца. При этом контратаковать эта сила не могла, пока туда не перебросили подразделения с опытом боевых действий. В частности, речь идет о 106 воздушно-десантной дивизии — она два года воевала с украинцами в Херсонской области, пояснил ветеран. Остальные фронтовые части действительно атакуют на востоке Украины, зато граждане РФ показали неспособность воевать за освобождение собственных территорий. Кроме того, у россиян, вероятно, осталось бронетехники до конца 2025 года, а пушечных стволов — до середины 2025. Усугубляет проблемы Кремля то, что для мобилизации не хватает людей в национальных республиках, а трогать условных "москвичей" не планируют.

"У них назрел кризис, все, что они способны наскрести — реально небоеспособно. То, что способно реально воевать, оно все у нас", — пояснил Дикий.

По мнению обозревателя, благодаря прорыву в Курской области "сарафанное радио" будет разносить по РФ сообщения о провалах Владимира Путина. Он уверен, что пропагандисты РФ не смогут это скрыть.

"У них критическая ситуация, им надо выгнать нас с Курщины. Курск — это именно история о слабости Путина, о слабости Кремля, и наша задача как раз продержаться там столько, чтобы это нельзя было не заметить", — подытожил ветеран войны.

Прорыв в Курской области по состоянию на 20 сентября

Отметим, Генштаб ВСУ не комментирует боевые действия в Курской области, только президент Владимир Зеленский в сентябре отметил, что все развивается в соответствии с украинскими планами. 20 сентября офицер ВСУ сообщил, что украинцам удалось продвинуться в Глушковском районе Курской области и возле села Любимовка. Кроме того, OSINT-аналитики сообщили, что возможно ухудшение ситуации для россиян в селе Веселое — в новой точке прорыва Сил обороны. На карте боевых действий DeepState последнее обозначенное продвижение украинцев — на 4 км на западном фланге возле села Снагость.

Прорыв в Курской области — карта по состоянию на 20 сентября Фото: DeepState

17 сентября эксперт Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какими могут быть планы ВСУ в Курской области. По его мнению, есть две цели: истощение подразделений ВС РФ и взятие под контроль плацдарма на южном берегу реки Сейм.

Напоминаем, 20 сентября издание The Guardian опубликовало статью, в которой заявили, что в ВС РФ якобы знало о прорыве в Курскую область: журналисты объяснили, почему россияне это проигнорировали.