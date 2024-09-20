"Ситуація критична": оглядач описав потенціал ЗС РФ в Курські області (фото)

Російська армія має бронетехніку, щоб воювати до кінця 2025 року, пояснив Євген Дикий. При цьому у вересні 2024 року Кремль не може зібрати росіян, щоб воювати в Курській області.

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Кремль не здатний назбирати достатню кількість підрозділів ЗС РФ, щоб витіснити ЗСУ з підконтрольних Україні 1 300 кв. км російської території. На сьогодні в Курській області зібрали 40-тисячне військо, паралельно тривають бої на Донбасі і подекуди — в Харківській області. Про те, що президент РФ Володимир Путін показує слабкість, а росіяни не хочуть вмирати за власну землю, ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів у ефірі "Українського радіо".

Дикий звернув увагу на те, що 40 тис. особового складу для боїв в Курській області росіяни збирали півтора місяця. При цьому контратакувати ця сила не могла, доки туди не перекинули підрозділи з досвідом бойових дій. Зокрема, ідеться про 106 повітряно-десантну дивізію — вона два роки воювала з українцями у Херсонській області, пояснив ветеран. Решта фронтових частин дійсно атакують на сході України, натомість громадяни РФ показали нездатність воювати за звільнення власних територій. Крім того, у росіян, ймовірно, залишилось бронетехніки до кінця 2025 року, а гарматних стволів — до середини 2025. Погіршує проблеми Кремля те, що для мобілізації не вистачає людей в національних республіках, а торкатись умовних "москвичів" не планують.

"В них назріла криза, все, що вони здатні нашкребти — реально небоєздатне. Те, що здатне реально воювати, воно все у нас", — пояснив Дикий.

На думку оглядача, завдяки прориву в Курській області "сарафанне радіо" буде розносити по РФ повідомлення про провали Володимира Путіна. Він впевнений, що пропагандисти РФ не зможуть це приховати.

"В них критична ситуація, їм треба вигнати нас з Курщини. Курськ — це саме історія про слабкість Путіна, про слабкість Кремля, і наша задача якраз протриматися там стільки, щоб це не можна було не помітити", — підсумував ветеран війни.

Прорив в Курській області станом на 20 вересня

Зазначимо, Генштаб ЗСУ не коментує бойові дії в Курській області, лише президент Володимир Зеленський у вересні наголосив, що все розвивається відповідно до українських планів. 20 вересня офіцер ЗСУ повідомив, що українцям вдалось просунутись у Глушковському районі Курської області та біля села Любимівка. Крім того, OSINT-аналітики повідомили, що можливе погіршення ситуації для росіян в селі Веселому — у новій точці прориву Сил оборони. На карті бойових дій DeepState останнє позначене просування українців — на 4 км на західному фланзі біля села Снагость.

Прорив в Курській області - карта станом на 20 вересня Фото: DeepState

17 вересня експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, якими можуть бути плани ЗСУ в Курській області. На його думку, є дві цілі: виснаження підрозділів ЗС РФ та взяття під контроль плацдармі на південному березі річки Сейм.

Нагадуємо, 20 вересня видання The Guardian опублікувало статтю, у якій заявили, що у ЗС РФ начебто знало про прорив в Курську область: журналісти пояснили, чому росіяни це проігнорували.