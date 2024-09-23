"Это война за выживание": откуда могут отойти ВСУ, — Тимочко (видео)

Как заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск, если будет стоять вопрос о потере территорий или военных соединений, войска будут отходить.

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Вооруженные силы Украины могут отступить с Покровского, Кураховского и Угледарского направлений, если будет такая необходимость. Об этом в эфире "Еспресо" заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, Кураховское направление будет одним из важных, но не самым важным.

"Эту линию нужно рассматривать совместно: Угледар — Курахово — Покровск. Да, это серьезное направление, на котором враг будет пытаться проводить наступательные действия. Тем более, они в эту сторону выстроили всю логистику, которую могли. Будем честны, это направление, на котором они надеются взять хотя бы какой-нибудь оперативный результат", — рассказал он.

По словам Тимочко, если будет стоять вопрос о потере территорий или военных соединений, войска будут отходить.

Он также отметил, что, с одной стороны, большая территория оккупирована врагом, но у Украины есть в четыре-пять раз большая территория, куда враг не зашел. Там есть возможность формировать резервы и логистику, там есть плацдарм для защиты и деятельности.

"Да, никому не хочется терять даже клочок территории, но мы должны понимать, что это война за выживание страны", — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что РФ использует на Покровском направлении тактику малых групп. Журналисты отметили, что таким образом россияне пытаются закрепиться на окраине города Селидово для дальнейшей атаки.

Также Фокус писал, что ВС РФ используют ядовитые БПЛА, вызывающие химические ожоги. По словам командира батальона Юрия Федоренко, противник не брезгует методами и использует все возможные средства для попытки уничтожения украинцев. Если раньше оккупанты минировали дроны, то сейчас обрабатывают опасным веществом.