"Це війна за виживання": звідки можуть відійти ЗСУ, — Тимочко (відео)

Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ, якщо стоятиме питання про втрату територій або військових з'єднань, війська будуть відходити.

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Збройні сили України можуть відступити з Покровського, Курахівського та Вугледарського напрямків, якщо буде така необхідність. Про це в ефірі "Еспресо" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Курахівський напрямок буде одним із важливих, але не найважливішим.

"Цю лінію потрібно розглядати спільно: Вугледар — Курахове — Покровськ. Так, це серйозний напрямок, на якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче, вони в цей бік вибудували всю логістику, яку могли. Будемо чесні, це напрямок, на якому вони сподіваються взяти хоча б якийсь оперативний результат", — розповів він.

За словами Тимочка, якщо стоятиме питання про втрату територій або військових з'єднань, війська будуть відходити.

Він також зазначив, що, з одного боку, велика територія окупована ворогом, але в України є в чотири-п'ять разів більша територія, куди ворог не зайшов. Там є можливість формувати резерви і логістику, там є плацдарм для захисту і діяльності.

"Так, нікому не хочеться втрачати навіть клаптик території, але ми повинні розуміти, що це війна за виживання країни", — додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ використовує на Покровському напрямку тактику малих груп. Журналісти зазначили, що таким чином росіяни намагаються закріпитися на околиці міста Селидове для подальшої атаки.

Також Фокус писав, що ЗС РФ використовують отруйні БПЛА, що викликають хімічні опіки. За словами командира батальйону Юрія Федоренка, противник не гребує методами і використовує всі можливі засоби для спроби знищення українців. Якщо раніше окупанти мінували дрони, то зараз обробляють небезпечною речовиною.