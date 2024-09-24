Не послужила и две недели: ВС РФ переехали техникой машину, подаренную движением Путина (видео)

Ремонт машины, чтобы отправить ее оккупантам на фронт, обошелся россиянам в более 200 тысяч рублей. Однако подарок раздавили, сняв это на камеру.

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Российские военные уничтожили "Ниву", которую им подарило созданное президентом РФ Владимиром Путиным общественное движение "Народный фронт". Деталями 24 сентября поделились в издании "Агентство".

В соцсетях появилось видео, на котором бойцы ВС РФ гусеничной техникой раздавливают "Ниву". Машину переехали транспортером-тягачом МТ-ЛБ.

Российский военкор назвал инцидент "актом безбожия командования".

"Да, Ниву купили на деньги народа и отправили на помощь нашим военнослужащим. Да, все прекрасно знают, что транспорт за лентой — на вес золота. Да, уничтожает командование этого же подразделения", — написал он.

Журналисты установили, что с 2008 года до июля этого года уничтоженная "Нива" принадлежала Управлению Росреестра по Республике Калмыкия и имела другие номера — А620СВ08. 17 июля машину переписали на физическое лицо, вероятно, изменив номера на Е568НС08. 18 сентября дня авто сняли с учета.

1 марта "Народный фронт" заявил в соцсетях, что на фронт передали две "Нивы". Их номера — А620СВ08 и А471АВ08. Машины обещали довести до ума и отправить на передовую. 6 сентября было опубликовано видео, на котором боец из Калмыкии поблагодарил за помощь на фоне второй "Нивы".

Глава регионального исполкома "Народного фронта" Баатр Мергульчиев в комментарии СМИ подтвердил, что раздавленная на кадрах "Нива" — одна из переданных на фронт. Он рассказал, что машину использовала старшина, а уничтожить решила военная полиция.

"На мой взгляд, она не имела права так поступать, даже если что-то страшное, не дай Бог, какое-то преступление совершили. Но ведь у нас нет права самосуда, чтобы брать и уничтожать чужое имущество", — отметил Мергульчиев.

По его словам, на фронт передают "старенькие" машины, которые "идут практически на списание". На ремонт раздавленной "Нивы" было потрачено более 200 тысяч рублей, полученных от спонсоров.

"Буквально как приехала, через две недели ее переехали", — добавил Мергульчиев.

Напомним, и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Назар Войтенков рассказал, что на Кураховском направлении за РФ воюют иностранцы. По его словам, такие бойцы "даже не знают, как действовать на поле боя".

Также Войтенков поделился историей с фронта, когда в плен захватили молодого россиянина. 19-летний парень рассчитывал на службу в Красноярске, но оказался в Украине. Встретившись с бойцами ВСУ, он сразу "начал выдавать все свои секреты".