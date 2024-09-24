Не послужила і два тижні: ЗС РФ переїхали технікою машину, подаровану рухом Путіна (відео)

Ремонт машини, щоб відправити її окупантам на фронт, обійшовся росіянам у понад 200 тисяч рублів. Однак подарунок розчавили, зафільмувавши це на камеру.

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Російські військові знищили "Ниву", яку їм подарував створений президентом РФ Володимиром Путіним громадський рух "Народний фронт". Деталями 24 вересня поділились у виданні "Агентство".

У соцмережах з’явилось відео, на якому бійці ЗС РФ гусеничною технікою розчавлюють "Ниву". Машину переїхали транспортером-тягачем МТ-ЛБ.

Російський військкор назвав інцидент "актом безбожності командування".

"Так, Ниву купили на гроші народу та відправили на допомогу нашим військовослужбовцям. Так, усі чудово знають, що транспорт за стрічкою — на вагу золота. Так, знищує командування цього ж підрозділу", — написав він.

Журналісти встановили, що з 2008 року до липня цього року знищена "Нива" належала Управлінню Росреєстру по Республіці Калмикія і мала інші номери — А620СВ08. 17 липня машину переписали на фізичну особу, ймовірно, змінивши номери на Е568НС08. 18 вересня дня авто зняли з обліку.

1 березня "Народний фронт" заявив у соцмережах, що на фронт передали дві "Ниви". Їхні номери — А620СВ08 та А471АВ08. Машини обіцяли довести до пуття та відправити на передову. 6 вересня було опубліковане відео, на якому боєць з Калмикії подякував за допомогу на тлі другої "Ниви".

Голова регіонального виконкому "Народного фронту" Баатр Мергульчієв у коментарі ЗМІ підтвердив, що розчавлена на кадрах "Нива" — одна з переданих на фронт. Він розповів, що машину використовувала старшина, а знищити вирішила військова поліція.

"На мій погляд, вона не мала права так чинити, навіть якщо щось страшне, не дай Боже, якийсь злочин скоїли. Але ж у нас немає права самосуду, щоб брати й знищувати чуже майно", — зазначив Мергульчієв.

З його слів, на фронт передають "старенькі" машини, які "йдуть практично на списання". На ремонт розчавленої "Ниви" було витрачено понад 200 тисяч рублів, отриманих від спонсорів.

"Буквально як приїхала, за два тижні її переїхали", — додав Мергульчієв.

Нагадаємо, в.о. пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков розповів, що на Курахівському напрямку за РФ воюють іноземці. З його слів, такі бійці "навіть не знають, як діяти на полі бою".

Також Войтенков поділився історією з фронту, коли у полон захопили молодого росіянина. 19-річний парубок розраховував на службу в Красноярську, але опинився в Україні. Зустрівшись з бійцями ЗСУ, він одразу "почав видавати всі свої секрети".