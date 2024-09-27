ВСУ удерживают позиции в Угледаре и Константиновке на фоне наступления ВС РФ, — ISW (карты)

По словам аналитиков, ВСУ сохраняют позиции вблизи населенного пункта и защищаются от продолжающихся российских механизированных атак.

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Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке на фоне российского наступления к юго-западу от Донецка 26 сентября. Украинская бригада, обороняющаяся в Угледаре, сообщила, что ВСУ сохраняют позиции в городе, хотя западные ресурсы сообщали об обратном. Об этом пишет "Институт изучения войны" в своей сводке.

Карта DeepState: Угледар

Российские провоенные блогеры утверждают, что подразделения российской 29-й общевойсковой армии (Восточный военный округ) продвинулись по крайней мере еще на 200 метров в восточной части Угледара, примерно в пяти квадратных километрах к северу от Пречистовки и к югу от Водяного. Но в ISW не нашли визуальных подтверждений этому.

Российские милитари-блогеры утверждают, что ВС РФ держат под огневым контролем все дороги, ведущие в Угледар, в ISW, опять же, не нашли подтверждений.

Представитель украинской бригады, обороняющейся около Константиновки, сообщил, что ВСУ сохраняют оборонительные позиции вблизи населенного пункта и защищаются от продолжающихся российских механизированных атак.

Карта ISW: Угледар

Один из российских военкоров заявил, что российские силы продвинулись на глубину 1,1 км и ширину 3 км в направлении Катериновки, но в ISW не обнаружили визуальных подтверждений. ВС РФ ведут атаки в районе Константиновки и в направлении Богоявленки.

Российские войска продолжали наступление к западу от Донецка 26 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло. ВС РФ атаковали в районе Георгиевки и Максимильяновки 25 и 26 сентября.

В российском информпространстве повторялось заявление о захватили поселка Острое, хотя ISW также не нашли подтверждений.

Напомним, что войска РФ начали применять дроны-драконы под Угледаром.

Также сообщалось, что ВС РФ устроили масштабный террор Измаила — есть жертвы и разрушения.