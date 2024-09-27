ЗСУ утримують позиції у Вугледарі та Костянтинівці на тлі наступу ЗС РФ, — ISW (карти)

За словами аналітиків, ЗСУ зберігають позиції поблизу населеного пункту і захищаються від російських механізованих атак.

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Сили оборони України зберігають позиції у Вугледарі та Костянтинівці на тлі російського наступу на південний захід від Донецька 26 вересня. Українська бригада, що обороняється у Вугледарі, повідомила, що ЗСУ зберігають позиції в місті, хоча західні ресурси повідомляли про протилежне. Про це пише "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні.

Карта DeepState: Вугледар

Російські провоєнні блогери стверджують, що підрозділи російської 29-ї загальновійськової армії (Східний військовий округ) просунулися принаймні ще на 200 метрів у східній частині Вугледара, приблизно за п'ять квадратних кілометрів на північ від Пречистівки та на південь від Водяного. Але в ISW не знайшли візуальних підтверджень цьому.

Російські мілітарі-блогери стверджують, що ЗС РФ тримають під вогневим контролем усі дороги, що ведуть до Вугледара, в ISW, знову ж таки, не знайшли підтверджень.

Представник української бригади, що обороняється біля Костянтинівки, повідомив, що ЗСУ зберігають оборонні позиції поблизу населеного пункту і захищаються від російських механізованих атак.

Карта ISW: Вугледар

Один із російських військкорів заявив, що російські сили просунулися на глибину 1,1 км і ширину 3 км у напрямку Катеринівки, але в ISW не виявили візуальних підтверджень. ЗС РФ ведуть атаки в районі Костянтинівки та в напрямку Богоявленки.

Російські війська продовжували наступ на захід від Донецька 26 вересня, але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося. ЗС РФ атакували в районі Георгіївки та Максимільянівки 25 і 26 вересня.

У російському інформпросторі повторювалася заява про захоплення селища Гостре, хоча ISW також не знайшли підтверджень.

Нагадаємо, що війська РФ почали застосовувати дрони-дракони під Вугледаром.

Також повідомлялося, що ЗС РФ влаштували масштабний терор Ізмаїла — є жертви й руйнування.