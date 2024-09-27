Минус $1,2 млрд: история поражения ЗРК С-400 "Триумф" в Курской области (видео)

В районе деревни Филиппова был уничтожен российский новейший комплекс "Триумф". От этой точки до Курска всего 30 км, отмечают аэроразведчики.

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В России был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", который стоял на боевом дежурстве. Подробностями операции поделились в Командовании Сил беспилотных систем ВС Украины.

Сообщается, что операторы аэроразведки 413 отдельного батальона "Рейд" во время боевого вылета на Курском направлении обнаружили вражеский ЗРК С-400 "Триумф", стоимость которого оценивается более 1 млрд долларов.

Экипаж передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила "Триумф" в груду металлолома.

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Одним ударом весь дивизион: разведчики показали, как уничтожили российский С-400 (видео)

Как отмечается, операция была проведена во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Шмель" 78 отдельного десантно-штурмового полка.

Осинт-аналитики проекта КиберБорошо идентифицировали место поражения вражеской техники, которое произошло в районе деревни Филиппова.

Район села Филиппова Курской области с высоты Фото: Telegram / КіберБорошно

Район села Филиппова Курской области

Авторы Telegram-канала "Ящик Пандоры" считают, что удар был осуществлен с дистанции минимум 100 км.

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