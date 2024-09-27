Мінус $1,2 млрд: історія ураження ЗРК С-400 "Тріумф" у Курській області (відео)

У районі села Філіппова було знищено російський новітній комплекс "Тріумф". Від цієї точки до Курська лише 30 км, зазначають аеророзвідники.

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У Росії був знищений зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який стояв на бойовому чергуванні. Подробицями операції поділилися у Командуванні Сил безпілотних систем ЗС України.

Повідомляється, що оператори аеророзвідки 413 окремого батальйону "Рейд" під час бойового вильоту на Курському напрямку виявили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф", вартість якого оцінюється понад 1 млрд доларів.

Екіпаж передав координати групі вогневого ураження, і невдовзі реактивна артилерія перетворила "Тріумф" на купу металобрухту.

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Одним ударом весь дивізіон: розвідники показали, як знищили російський С-400 (відео)

Як зазначається, операція була проведена у взаємодії з зведеним загоном БПС "Джміль" 78 окремого десантно-штурмового полку.

Осінт-аналітики проєкту КіберБорошо ідентифікували місце ураження ворожої техніки, який стався у районі села Філіппова.

Район села Філіппова Курської області з висоти Фото: Telegram / КіберБорошно

Район села Філіппова Курської області

Автори Telegram-каналу "Скринька Пандори" вважають, що удар було здійснено з дистанції мінімум 100 км.

Нагадаємо, військові з 27 ракетно-артилерійської бригади ЗСУ вдарили з HIMARS по групі російських військ біля річки Сейм у Курській області РФ. За росіянами з повітря спостерігав дрон 14 полку безпілотних авіаційних систем.

19 вересня військовий експерт Михайло Жирохов оцінив наслідки влучання українських засобів ураження по арсеналу РФ в Торопцях.

Раніше повідомлялося про супутникові знімки наслідків ударів по складах БК РФ під Маріуполем. На знімках видно місця влучень, а також велику територію поблизу, яку після атаки охопила масштабна пожежа.