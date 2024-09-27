Колесницы культа суицида: украинцы уничтожили более 2,5 тыс. российских БМП-1, — обозреватель

По словам Александра Коваленко, ВСУ смогли уничтожить БМП-1АМ 765-СБ3КДЗ "Басурманин" с антидроновым козырьком.

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В районе населенного пункта Украинск в Донецкой области украинские военные уничтожили очередную российскую БМП-1. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко у себя в Telegram.

По словам Коваленко, только согласно верифицированным данным ORYX их уничтожено в Украине до тысячи, по не верифицированным от 2,5 тысяч до более 3 тысяч.

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"А то, что это была БМП-1АМ 765-СБ3КДЗ "Басурманин" с антидроновым козырьком! Вот прямо-таки — бинго!", — отметил эксперт.

По его словам, броню серии БМП продолжают пытаться усиливать комплектами "СБ3КДЗ", серий 765 (БМП-1), 675 (БМП-2) и 688А (БМП-3). При этом раньше военные эксперты "ужасались" тому, насколько хлипкая броня из алюминиевого сплава АБТ-102. Она не выдерживала пробитие пули Б-32 калибра 12,7-мм.

"Страны, которые в свое время купили БМП-1/2/3 и отказались от западных образцов, в особенности от М2А2 Bradley, конкурентом которому были БМП-3, сейчас осознают, какие гробы они приобрели", — отметил Коваленко.

Военный обозреватель заявил, что проблема комбинированной брони, являющейся стандартом для М2А2 Bradley, в современной РФ так и не смогли решить для своих "колесниц культа суицида", а СБ3КДЗ эту проблему так и не исправили.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили россиян, которые пытались прорваться в Селидово. По словам бойца ВСУ с позывным "Алекс", враг пытался прорвать оборону Селидово с южного фланга.

Также напомним, что бойцы ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк-1М". В результате поражения радиолокационной станции шасси машины противника загорелось и экипаж был вынужден ее покинуть.