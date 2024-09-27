Колісниці культу суїциду: українці знищили понад 2,5 тис. російських БМП-1, — оглядач

За словами Олександра Коваленка, ЗСУ змогли знищити БМП-1АМ 765-СБ3КДЗ "Басурманин" з антидроновим козирком.

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У районі населеного пункту Українськ у Донецькій області українські військові знищили чергову російську БМП-1. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко у себе в Telegram.

За словами Коваленка, тільки згідно з верифікованими даними ORYX їх знищено в Україні до тисячі, за неверифікованими від 2,5 тисяч до понад 3 тисяч.

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"А те, що це була БМП-1АМ 765-СБ3КДЗ "Басурманин" з антидроновим козирком! Ось прямо-таки — бінго!", — зазначив експерт.

За його словами, броню серії БМП продовжують намагатися посилювати комплектами "СБ3КДЗ", серій 765 (БМП-1), 675 (БМП-2) і 688А (БМП-3). При цьому раніше військові експерти "жахалися" тому, наскільки квола броня з алюмінієвого сплаву АБТ-102. Вона не витримувала пробиття кулі Б-32 калібру 12,7-мм.

"Країни, які свого часу купили БМП-1/2/3 і відмовилися від західних зразків, особливо від М2А2 Bradley, конкурентом якому були БМП-3, зараз усвідомлюють, які труни вони придбали", — зазначив Коваленко.

Військовий оглядач заявив, що проблему комбінованої броні, яка є стандартом для М2А2 Bradley, у сучасній РФ так і не змогли вирішити для своїх "колісниць культу суїциду", а СБ3КДЗ цю проблему так і не виправили.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили росіян, які намагалися прорватися в Селидове. За словами бійця ЗСУ з позивним "Алекс", ворог намагався прорвати оборону Селидового з південного флангу.

Також нагадаємо, що бійці ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС "Зоопарк-1М". Унаслідок ураження радіолокаційної станції шасі машини противника загорілося й екіпаж був змушений її покинути.