В ВСУ 68 тысяч женщин, а около 5000 из них в зоне боевых действий, — Минобороны

Как рассказала Людмила Дараган, Министерству обороны удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих женщин. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма, хотя раньше была доступна лишь парадная.

Related video

В Вооруженных силах Украины работают и служат 68 тысяч женщин. Непосредственно военными являются 48 тысяч, а 5000 женщин находятся в зоне боевых действий. Об этом рассказала государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган.

Дараган заявила, что наблюдает быструю интеграцию женщин в армию в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Важно

Отсрочка от мобилизации: надо ли лично приходить в ТЦК, чтобы подать заявление

"Сегодня женщины повсюду — держат тыл, работают на трудных должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и разуму, а не по полу", — заявила она.

Дараган также отметила что в 2018 году женщины получили возможность проходить службу на боевых специальностях, однако эта функция долго оставалась для них нереализованной.

"Существовал еще приказ с грифом ДСК, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин в отдельности. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды", – заявила она.

Также, по словам Дараган, удалось улучшить уровень вещевого обеспечения военнослужащих женщин. Например, в 2023 году появилась летняя женская военная форма, хотя раньше была доступна лишь парадная.

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" скоро появится функция рекрутинга. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что сервис даст возможность выбрать должность, которая будет соответствовать умениям и опыту, а доступными будут как боевые, так и небоевые должности.

Также напомним, что в Минобороны анонсировали три формы отсрочки в "Резерв+". Разработчики планируют добавить в приложение "Резерв+" отсрочки для студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.