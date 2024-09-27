У ЗСУ 68 тисяч жінок, а близько 5000 із них у зоні бойових дій, — Міноборони

Як розповіла Людмила Дараган, Міністерству оборони вдалося поліпшити рівень речового забезпечення військовослужбовців-жінок. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма, хоча раніше була доступна лише парадна.

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У Збройних силах України працюють і служать 68 тисяч жінок. Безпосередньо військовими є 48 тисяч, а 5000 жінок перебувають у зоні бойових дій. Про це розповіла державний секретар Міністерства оборони України Людмила Дараган.

Дараган заявила, що спостерігає швидку інтеграцію жінок в армію в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють у лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", — заявила вона.

Дараган також зазначила, що 2018 року жінки отримали можливість проходити службу на бойових спеціальностях, однак ця функція довго залишалася для них нереалізованою.

"Існував ще наказ із грифом ДСК, який регламентував офіцерські посади для жінок і чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", — заявила вона.

Також, за словами Дараган, вдалося поліпшити рівень речового забезпечення військовослужбовців-жінок. Наприклад, у 2023 році з'явилася літня жіноча військова форма, хоча раніше була доступна лише парадна.

Раніше повідомлялося, що в "Резерв+" скоро з'явиться функція рекрутингу. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що сервіс дасть змогу обрати посаду, яка відповідатиме вмінням і досвіду, а доступними будуть як бойові, так і небойові посади.

Також нагадаємо, що в Міноборони анонсували три форми відстрочки в "Резерв+". Розробники планують додати в додаток "Резерв+" відстрочки для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.