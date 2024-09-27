"Плюс сто миллиардов": в Раде назвали критерии работодателя для экономического бронирования (видео)

Физические лица-предприниматели будут иметь другие правила экономического бронирования, чем другие субъекты хозяйствования, пояснил нардеп Алексей Мовчан. Основные требования к предприятиям — отсутствие штрафов, долгов и тщательная уплата налогов.

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В Раде разработали концепцию экономического бронирования с учетом возможностей компаний, которые работают в регионах с разным уровнем заработных плат. Кроме того, готовят перечень правил, которым должны соответствовать работодатели и работники. Например, работодатель должен быть идеальным с точки зрения налоговой инспекции и не иметь никаких задолженностей. О том, как планируют вывести мужчин мобилизационного возраста из "тени" и предоставить им возможность отсрочки, народный депутат Алексей Мовчан рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Экономическое бронирование — критерии для работодателей

Мовчан перечислил требования к работодателям, которые будут указаны в законопроекте об экономическом бронировании. Главная цель этих критериев — вывести из тени работников, которые сегодня прячут от призыва и работают нелегально. Кроме того, нардепы ожидают оживления экономики и поступления в госбюджет в размере 100 млрд грн, заявил нардеп.

Какие критерии к предприятию для защиты от призыва:

официальное трудоустройство сотрудников;

нет штрафов, нарушений налогового законодательства, долгов по уплате налогов.

Если критерии будут выполняться, то "белый бизнес" воспользуется возможностью экономического бронирования, подытожил нардеп.

"Даже если это не объект критической инфраструктуры, а это просто предприятие, которое просто платит, просто что-то производит, или занимается бизнесом и платит честно налоги", — добавил он.

В то же время критерии к физическим лицам-предпринимателям будут другие: какие именно, парламентарий не объяснил.

Принципы экономического бронирования и зарплаты

Во время разговора с журналистом Мовчан отметил, что экономическое бронирование должно основываться на "принципах равенства". "Принцип равенства" будет, с одной стороны, учитывать разный уровень экономического развития регионов, а с другой — плата за защиту будет одинакова.

Критерии и стоимость бронирования:

защиту от призыва может получить гражданин, который имеет зарплату выше средней по области. То есть для киевлянина это будет, ориентировочно, выше 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины — выше 16 тыс. грн;

предприятие за каждого забронированного будет платить в бюджет по 20–30 тыс. грн — сумма еще уточняется.

Также нардеп пояснил, что в Раде пытаются "сбалансировать" эти платежи и требования к зарплатам, чтобы люди не "сидели на минималке" и не отдавали все заработанное в качестве платы за бронирование.

Отметим, народный депутат от "Слуг народа" Богдан Грицак 16 сентября объяснил, когда можно ожидать принятия закона об экономическом бронировании. По его словам, предложения нардепов уже передали в Кабинет Министров. Когда чиновники их обработают, то законопроект вернутся в Раду для окончательного обсуждения и принятия. Также он уточнил, что работодатели не смогут защитить от призыва всех сотрудников. Есть ограничения на количество забронированных — 30–50%.

Напоминаем, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о специальной директиве командования по мобилизации граждан в возрасте 18–25 и 50–60 лет. Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, какой может быть цель Генштаба.