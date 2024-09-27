"Плюс сто мільярдів": у Раді назвали критерії роботодавця для економічного бронювання (відео)

Фізичні особи-підприємці матимуть інші правила економічного бронювання, ніж інші суб'єкти господарювання, пояснив нардеп Олексій Мовчан. Основні вимоги до підприємств — відсутність штрафів, боргів та старанна сплата податків.

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У Раді напрацювали концепцію економічного бронювання з врахуванням можливостей компаній, які працюють у регіонах з різним рівнем заробітних плат. Крім того, готують перелік правил, яким мають відповідати роботодавці та працівники. Наприклад, роботодавець повинен бути ідеальним з точки зору податкової інспекції і не мати ніяких заборгованостей. Про те, як планують вивести чоловіків мобілізаційного віку з "тіні" і надати їм можливість відстрочки, народний депутат Олексій Мовчан розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Економічне бронювання — критерії для роботодавців

Мовчан перелічив вимоги до роботодавців, які будуть вказані у законопроєкті про економічне бронювання. Головна мета цих критеріїв — вивести з тіні працівників, які сьогодні ховають від призову і працюють нелегально. Крім того, нардепи очікують на пожвавлення економіки і на надходження до держбюджету у розмірі 100 млрд грн, заявив нардеп.

Які критерії до підприємства для захисту від призову:

офіційне працевлаштування співробітників;

немає штрафів, порушень податкового законодавства, боргів за сплату податків.

Якщо критерії будуть виконуватись, то "білий бізнес" скористається можливістю економічного бронювання, підсумував нардеп.

"Навіть, якщо це не об'єкт критичної інфраструктури, а це просто підприємство, яке просто платить, просто щось виробляє, або займається бізнесом і платить чесно податки", — додав він.

Водночас критерії до фізичних осіб-підприємців будуть інші: які саме, парламентар не пояснив.

Принципи економічного бронювання та зарплати

Під час розмови з журналістом Мовчан наголосив, що економічне бронювання повинне ґрунтуватись на "принципах рівності". "Принцип рівності" буде, з одного боку, враховувати різний рівень економічного розвитку регіонів, а з іншого — плата за захист буде однакова.

Критерії та вартість бронювання:

захист від призову може отримати громадянин, який має зарплату вищу за середню по області. Тобто для киянина це буде, орієнтовно, вище 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — вище 16 тис. грн;

підприємство за кожного заброньованого буде платити у бюджет по 20–30 тис. грн — сума ще уточнюється.

Також нардеп пояснив, що у Раді намагаються "збалансувати" ці платежі та вимоги до зарплат, щоб люди не "сиділи на мінімалці" і не віддавали все зароблене як плату за бронювання.

Зазначимо, народний депутат від "Слуг народу" Богдан Грицак 16 вересня пояснив, коли можна очікувати ухвалення закону про економічне бронювання. З його слів, пропозиції нардепів вже передали до Кабінету Міністрів. Коли урядовці їх опрацюють, то законопроєкт повернуть в Раду для остаточного обговорення та ухвалення. Також він уточнив, що роботодавці не зможуть захистити від призову усіх співробітників. Є обмеження на кількість заброньованих — 30–50%.

Нагадуємо, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив про спеціальну директиву командування щодо мобілізації громадян віком 18–25 та 50–60 років. Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, якою може бути мета Генштабу.