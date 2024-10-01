США могли на $14,96 млн заказать для Украины списанные пулеметы М60 времен Вьетнама

По словам журналистов, секретность вызывает предположения, что это оружие может быть предназначено кому-то из иностранных союзников США, например, Украине.

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На этой неделе командование по контрактам армии США в Ньюарке (штат Нью-Джерси) заключило соглашение на сумму 14,96 млн долларов с компанией U.S. Ordnance из Невады. На эти средства приобретут неуказанное количество пулеметов M60E4 и M60E6. Об этом пишет Army Recognition.

Контракт также предусматривает запасные части, комплекты для переоборудования и услуги по обучению, и это, по словам журналистов, вызывает вопросы в оборонном сообществе. Армия США по большей части отказалась от пулемета M60 десятилетия назад. Отсюда вопросы относительно получателя и оперативных потребностях в этом оружии.

Пулемет M60

Пулемет M60

Пулемет M60 под патрон 7,62x51 мм разрабатывался в конце 40-х годов. На вооружение он поступил в 50-х. Эти пулеметы были инспирированы автоматическими винтовками MG-42 и FG-42 времен Второй мировой. M60 широко использовались во времена холодной войны и стали культовыми в войне во Вьетнаме. M60 в американской армии постепенно вытеснялся M240B.

Пулемет M60

Пулемет M60

M60E4, M60E6 и MK43 — это модернизированные версии оригинального пулемета. Новые версии легче, короче, а также обладают модернизированной газовой системой для большей надежности. Но, вопреки всем улучшениям, они не получили широкого распространения в армии США. В основном их используют в армиях других стран, например, в Дании. Некоторые спецподразделения и учебные подразделения США все еще используют эти модели.

В контракте с U.S. Ordnance не указано точное количество пулеметов, которые должны быть поставлены, Пентагон не разглашает детали. По словам журналистов, такая секретность, вызывает предположения, что это оружие может быть предназначено кому-то из иностранных союзников, например, Украине.

В США уже упоминалось о возможности применения программы Excess Defense Articles (EDA) для передачи излишков военной техники странам-партнерам, помимо Presidential Drawdown Authority (PDA).

Также возможно, M60 предназначались для других правительственных структур США или иностранных союзников.

Напомним, что в Китае к FPV-дронам прикрутили штурмовые винтовки QBZ-95, вдохновившись украинской разработкой.

Также сообщалось, что Индия заказала 73 тысячи винтовок SIG716 у американской компании SIG Sauer.