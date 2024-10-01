Армія США замовила списані кулемети М60 для неназваної країни: ким виявиться загадковий клієнт

За словами журналістів, секретність викликає припущення, що ця зброя може бути призначена комусь з іноземних союзників США, наприклад Україні.

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Цього тижня командування за контрактами армії США в Ньюарку (штат Нью-Джерсі) уклало контракт на суму 14,96 млн доларів з компанією U.S. Ordnance з Невади. На ці кошти придбають невказану кількість кулеметів M60E4 і M60E6. Про це пише Army Recognition.

Контракт також передбачає запасні частини, комплекти для переобладнання та послуги з навчання, і це, за словами журналістів, викликає питання в оборонній спільноті. Армія США здебільшого відмовилася від кулемета M60 десятиліття тому. Звідси питання щодо одержувача та оперативних потреб у цій зброї.

Кулемет M60

Кулемет M60

Кулемет M60 під патрон 7,62x51 мм розробляли наприкінці 40-х років. На озброєння він надійшов у 50-х. Ці кулемети були інспіровані автоматичними гвинтівками MG-42 і FG-42 часів Другої світової. M60 широко використовувалися за часів холодної війни й стали культовими у війні у В'єтнамі. M60 в американській армії поступово витіснявся M240B.

Кулемет M60

Кулемет M60

M60E4, M60E6 і MK43 — це модернізовані версії оригінального кулемета. Нові версії легші, коротші, а також мають модернізовану газову систему для більшої надійності. Але, попри всі поліпшення, вони не набули широкого поширення в армії США. Здебільшого їх використовують в арміях інших країн, наприклад у Данії. Деякі спецпідрозділи та навчальні підрозділи США все ще використовують ці моделі.

У контракті з U.S. Ordnance не вказана точна кількість кулеметів, які мають бути поставлені, Пентагон не розголошує деталі. За словами журналістів, така секретність викликає припущення, що ця зброя може бути призначена комусь з іноземних союзників, наприклад Україні.

У США вже згадували про можливість застосування програми Excess Defense Articles (EDA) для передачі надлишків військової техніки країнам-партнерам, крім Presidential Drawdown Authority (PDA). Також можливо, M60 призначалися для інших урядових структур США або іноземних союзників.

Нагадаємо, що в Китаї до FPV-дронів прикрутили штурмові гвинтівки QBZ-95, надихнувшись українською розробкою.

Також повідомлялося, що Індія замовила 73 тисячі гвинтівок SIG716 в американської компанії SIG Sauer.