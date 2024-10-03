Накопили полмиллиона человек: капитан запаса назвал областные центры, которые в опасности

По словам Андрея Рыженко, на 7 разных направлениях Украины в начале полномасштабной войны было до 150 тысяч бойцов ВС РФ, но теперь их намного больше. Противник намерен приблизиться к ряду больших городов, чтобы сильнее их атаковать.

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Ситуация по всей линии фронта остается достаточно сложной и у россиян если цели в отношении ряда областных центров Украины. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, если посмотреть на общую картину боевых действий на линии столкновения, то можно увидеть, что ВС РФ сосредоточили на юге и востоке чрезвычайно большое количество войск. Их по всему фронту может быть около полумиллиона человек и их задача — дальше дестабилизировать ситуацию в Украине и влиять на настроения населения.

"Когда начиналась широкомасштабная агрессия, на 7 разных направлениях было 150 тысяч военных. Сейчас на трех направлениях их количество практически в три раза больше. Россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области и приблизиться к таким областным центрам, как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБов на расстоянии 50-70 км", — заявил Андрей Рыженко.

В Генеральном штабе ВСУ анализируют сложившуюся ситуацию, чтобы в будущем максимально сдержать противника от выполнения стратегических заданий, которые касаются ряда областных центров, отметил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ.

Угледар в Донецкой области, из которого накануне вышли бойцы Сил обороны, является одной из точек, которую российские оккупанты пытались захватить длительное время и для этого были использованы серьезные силы. Оккупация города, безусловно, является неприятным фактом, однако, если посмотреть на стратегическую картину, то значительного эффекта от этого у россиян не будет.

"Действительно, была противоречивая информация о ситуации там, но надо доверять позиции Вооруженных сил Украины. Там было очень сложно, поскольку российская армия использует тактику истощения, заваливая ВСУ большим количеством средств поражения, КАБами, артиллерией, реактивной артиллерией и т.д.", — подытожил Андрей Рыженко.

Напомним, 26 сентября сообщалось, могут ли ВС РФ форсировать Днепр и снова захватить Херсон. По словам представителя Сил обороны юга, Владислава Волошина, сейчас украинские военные всю островную часть Днепра и любые подъезды к Херсону. Россияне не занимаются подготовительными шагами, чтобы в будущем осуществить форсирование.

24 сентября сообщалось, что при адекватной поддержке Запада Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году, писали в The Washington Post. Впрочем, для этого потребуется также мобилизация и расширение оборонной промышленности, отметили журналисты.