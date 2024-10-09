Индия использует истребитель Rafale для перехвата шпионских воздушных шаров Китая

По словам журналистов, операция знаменует собой важную веху для Индии: удалось доказать возможности ВВС в уничтожении целей в ранее неисследованных зонах полета.

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Индийские ВВС на недавних учениях показали свои возможности перехватывать китайские воздушные шары на очень большой высоте. При этом использовался один из 36 самолетов французских самолетов Dassault Rafale. Была успешно поражена условная цель на высоте примерно 16,7 км. Об этом пишет Times of India.

Авторы публикации ссылаются на источник, заявивший, что эта операция знаменует собой важную веху для Индии: удалось доказать возможности ВВС в уничтожении целей в ранее неисследованных зонах полета.

Rafale индийских ВВС был впервые поставлен в 2020 году по контракту, подписанному с Францией в 2016 году. Он представляет собой универсальный боевой самолет, предназначенный для высотных операций, с увеличенной дальностью полета и высокой грузоподъемностью. Rafale может нести широкий спектр управляемых и неуправляемых боеприпасов и предоставляет гибкие возможности.

Учения проводятся на фоне усиления интереса к безопасности на очень больших высотах, особенно после того, как в 2023 году ВВС США сбили китайский шпионский шар над морской территорией США.

Китайский шар диаметром около 60 метров с полезной нагрузкой массой 900 кг может использоваться как средство для сбора разведданных на большой высоте.

Учитывая напряженность с Китаем, особенно в отношении региона Аруначал-Прадеш, Индия готовится к возможному появлению китайских воздушных шаров в своем воздушном пространстве.

В ходе недавней операции индийский Rafale был вооружен ракетами Meteor и MICA, способными поражать цели на дальности 200 км и 80 км соответственно. Подробности тактики, применяемой для перехвата цели на такой большой высоте, которая представляет собой оперативный потолок Rafale, не раскрываются.

Напомним, что компания Rafael показала новые возможности защиты бронетехники Trophy, которая открывает возможности в противодействии FPV-дронам.

Также сообщалось, что на редком спутниковом снимке были одновременно показы два китайских авианосца Liaoning и Shandong.