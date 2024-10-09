Індія використовує винищувач Rafale для перехоплення шпигунських повітряних куль Китаю

За словами журналістів, операція знаменує собою важливу віху для Індії: вдалося довести можливості ВПС у знищенні цілей у раніше недосліджених зонах польоту.

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Індійські ВПС на недавніх навчаннях показали свої можливості перехоплювати китайські повітряні кулі на дуже великій висоті. Водночас використовувався один з 36 літаків французьких літаків Dassault Rafale. Було успішно уражено умовну ціль на висоті приблизно 16,7 км. Про це пише Times of India.

Автори публікації посилаються на джерело, яке заявило, що ця операція знаменує собою важливу віху для Індії: вдалося довести можливості ВПС у знищенні цілей у раніше недосліджених зонах польоту.

Rafale індійських ВПС було вперше поставлено 2020 року за контрактом, підписаним із Францією 2016 року. Він являє собою універсальний бойовий літак, призначений для висотних операцій, зі збільшеною дальністю польоту і високою вантажністю. Rafale може нести широкий спектр керованих і некерованих боєприпасів і надає гнучкі можливості.

Навчання проводяться на тлі посилення інтересу до безпеки на дуже великих висотах, особливо після того, як 2023 року ВПС США збили китайську шпигунську кулю над морською територією США.

Китайська куля діаметром майже 60 метрів із корисним навантаженням масою 900 кг може використовуватися як засіб для збору розвідданих на великій висоті.

З огляду на напруженість із Китаєм, особливо щодо регіону Аруначал-Прадеш, Індія готується до можливої появи китайських повітряних куль у своєму повітряному просторі.

Під час недавньої операції індійський Rafale був озброєний ракетами Meteor і MICA, здатними уражати цілі на дальності 200 км і 80 км відповідно. Подробиці тактики, застосовуваної для перехоплення цілі на такій великій висоті, яка являє собою оперативну стелю Rafale, не розкриваються.

Нагадаємо, що компанія Rafael показала нові можливості захисту бронетехніки Trophy, яка відкриває можливості у протидії FPV-дронам.

Також повідомлялося, що на рідкісному супутниковому знімку були одночасно показані два китайських авіаносці Liaoning і Shandong.