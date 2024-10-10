"Прекратите беспокоиться": генсек НАТО приоткрыл завесу относительно отношения Трампа к Украине

Марк Рютте рассказал, что "хорошо знает" кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заверил, что в случае победы республиканца, сможет с ним работать.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал прекратить беспокоиться относительно возможного президентства республиканца Дональда Трампа и последствий этого для Украины. Об этом известно из записи его брифинга.

Марк Рютте о Дональде Трампе — с 7:22

Журналисты спросили Рютте, какой сигнал он может послать Трампу на фоне его неоднократных заявлений о войне в Украине и поддержке США.

"У меня нет сигнала для президента Трампа, потому что я хорошо его знаю", — ответил он.

Генсек НАТО объяснил, что в течение четырех лет работал с американским политиком, когда занимал должность премьер-министра Нидерландов.

"Он полностью понимает и соглашается со мной, что эта борьба Украины касается не только самой Украины, а также охраны и будущей безопасности Соединенных Штатов", — подчеркнул Рютте.

Он заверил, что его лично возможность победы Трампа на выборах "не волнует". По его словам, в США понимают, что и там будет менее безопасно в случае достижения президентом РФ Владимиром Путиным успеха в Украине.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет широкую двухпартийную поддержку как в Палате представителей, так и в Сенате США.

"Мы не знаем, кто победит. Я буду работать с Камалой Харрис, если ее выберут. Я буду работать с Дональдом Трампом, если его выберут", — добавил он.

Напомним, 1 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Украина ведет войну самообороны и имеет право защищаться. Он поддержал разрешение на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Рютте уже посетил Украину в качестве генсека НАТО и встретился с президентом Владимиром Зеленским. 3 октября он назвал усиление поддержки Украины своим приоритетом.