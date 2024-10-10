"Припиніть турбуватись": генсек НАТО відхилив завісу щодо ставлення Трампа до України

Марк Рютте розповів, що "добре знає" кандидата у президенти США Дональда Трампа. Він запевнив, що в разі перемоги республіканця зможе з ним працювати.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав припинити турбуватись щодо можливого президентства республіканця Дональда Трампа та наслідків цього для України. Про це відомо з запису його брифінгу.

Марк Рютте про Дональда Трампа — з 7:22

Журналісти запитали Рютте, який сигнал він може надіслати Трампу на тлі його неодноразових заяв щодо війни в України та підтримки США.

"Я не маю сигналу для президента Трампа, тому що я добре його знаю", — відповів він.

Генсек НАТО пояснив, що протягом чотирьох років працював із американським політиком, коли обіймав посаду прем’єр-міністра Нідерландів.

"Він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба України стосується не лише самої України, а й також охорони та майбутньої безпеки Сполучених Штатів", — наголосив Рютте.

Він запевнив, що його особисто можливість перемоги Трампа на виборах "не хвилює". З його слів, в США розуміють, що і там буде менш безпечно в разі досягнення президентом РФ Володимиром Путіним успіху в Україні.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Україна має широку двопартійну підтримку як у Палаті представників, так і в Сенаті США.

"Ми не знаємо, хто переможе. Я працюватиму з Камалою Гарріс, якщо її оберуть. Я працюватиму з Дональдом Трампом, якщо його оберуть", — додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Україна веде війну самооборони та має право захищатись. Він підтримав дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по території РФ.

Рютте вже відвідав Україну у ролі генсека НАТО та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. 3 жовтня він назвав посилення підтримки України своїм пріоритетом.