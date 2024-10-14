"Жду информации, чтобы разблокировать ребят": боец ВСУ заявил о прорыве фланга в Курской области

По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, россияне полностью уничтожают села Курской области, так же, как делали это с Бахмутом, Торецком или Авдеевкой.

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Ситуация на Курском направлении сейчас действительно тяжелая, в частности есть определенные проблемы с логистикой и вывозом раненых украинских бойцов. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Ребята сейчас держат оборону. Мы с ними постоянно на связи, и их давят с двух, а иногда и с трех сторон. Мы давим на противника с двух сторон. Каждый час я жду информации, чтобы мы смогли разблокировать ребят и подвозить им боекомплекты и забирать раненых. Но пока ситуация тяжелая", — сказал Сазонов.

По его словам, украинское командование должно будет разобраться с тем, почему левый фланг на Курщине вдруг исчез и туда зашли россияне.

"Когда закончится война, мы будем обсуждать все. Мы будем говорить о потерях, о проколах. Мы будем говорить о генералах, которые не справились. У меня тоже есть что сказать. Я буду говорить о куче важных ребят в больших погонах, которые куда-то пропали в начале войны, сбежали, и мы отлично воевали без них, освобождали Киевщину без них", — отметил Сазонов.

Он также подчеркнул, что ВС РФ уничтожают Курскую область, как уничтожали Донбасс.

"Сейчас села, за которые идут бои в Курской области, выглядят как Торецк, как Нью-Йорк, как Бахмут, как Авдеевка. Они их уничтожают до основания", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, 14 октября командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Павел Розлач с позывным "Медведь" заявил, что ВС РФ начали контрнаступление под Курском, но вытеснить ВСУ не могут.

В этот же день бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады в Курской области устроили засаду на морпехов РФ, причастных к расстрелу пленных.