"Чекаю інформації, щоб розблокувати хлопців": боєць ЗСУ заявив про прорив флангу в Курській області

За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, росіяни вщент знищують села Курської області, так само, як робили це з Бахмутом, Торецьком чи Авдіївкою.

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Ситуація на Курському напрямку наразі справді важка, зокрема є певні проблеми з логістикою та вивозом поранених українських бійців. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Politeka Online заявив політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"Хлопці зараз тримають оборону. Ми з ними постійно на зв'язку і їх тиснуть із двох, а іноді й із трьох боків. Ми тиснемо на противника з двох боків. Щогодини я чекаю інформації, щоб ми змогли розблокувати хлопців та підвозити їм боєкомплекти та забирати поранених. Але поки ситуація важка", — сказав Сазонов.

За його словами, українське командування повинно буде розібратися з тим, чому лівий фланг на Курщині раптом зник і туди зайшли росіяни.

"Коли закінчиться війна, ми будемо обговорювати все. Ми будемо говорити про втрати, про проколи. Ми будемо говорити про генералів, які не впоралися. У мене теж є що сказати. Я буду говорити про купу важливих хлопців у великих погонах, які кудись пропали на початку війни, втекли, і ми відмінно воювали без них, звільняли Київщину без них", — зазначив Сазонов.

Він також наголосив, що ЗС РФ знищують Курську область, як знищували Донбас.

"Зараз села, за які точаться бої у Курській області, на вигляд як Торецьк, як Нью-Йорк, як Бахмут, як Авдіївка. Вони їх знищують вщент", — заявив Сазонов.

Нагадаємо, 14 жовтня командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗСУ Павло Розлач із позивним "Ведмідь" повідомив, що ЗС РФ розпочали контрнаступ під Курськом, але витіснити ЗСУ не можуть.

У цей же день бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади в Курській області влаштували засідку на морпіхів РФ, причетних до розстрілу полонених.