Катастрофа для экономики: как повлияет на Украину потеря Покровска и шахт, — Economist

Из-за потери Покровска вдвое упадет экспорт украинской стали, объяснили эксперты. Россия следит за тем, как поступления в бюджет Украины становятся все меньше и растет зависимость от поддержки партнеров с Запада.

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Если войска ВС РФ оккупируют Покровск в Донецкой области, то Украина получит ощутимый удар по экономике, которая держится благодаря сталелитейному экспорту и помощи партнеров. С начала российского вторжения экспорт стали уменьшился втрое, а в случае нового отступления ВСУ состоится следующий этап падения. О планах РФ по оккупации и влиянию на Украину рассказало издание The Economist.

Журналисты объяснили, что продвижение российской армии угрожает двум крупным угледобывающим шахтам — возле сел Доброполье и Удачное. На шахтах до сих пор добывают коксующийся уголь, который применяется при производстве стали. Первый этап вторжения РФ отбросил украинский экспорт стали с 14 места (21,4 млн тонн в 2021 году) на 24, при этом именно эта отрасль экономики делала существенный вклад в ВВП. Собеседники издания описали потерю промышленных мощностей и подытожили, что Украина будет иметь еще меньше денег в бюджете: это знает и на это рассчитывает РФ.

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском по состоянию на 13 октября Фото: DeepState

Ситуацию с угольной отраслью описали ряд экспертов, с которыми пообщались журналисты.

Аналитик Андрей Бузаров отметил, что россияне наносят вред шахтам, даже не оккупировав их. Для этого они обстреливают трассы, по которым украинцы вывозят добытый уголь, и разрушают оборудование.

Александр Каленков, представитель группы компаний "Укрметаллургпром", напомнил, что по состоянию на февраль 2022 года экспорт стали давал треть украинского ВВП. Если будут потеряны и две шахты под Покровском, то экспорт металла уменьшится вдвое — с 7,5 до 3 млн т. (то есть вклад в ВВП упадет до 1/6).

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что недостаток угля можно будет покрыть поставками из-за рубежа. По его словам, это существенно увеличит цену металла и его просто не будут покупать.

"Мы потеряли [в Мариуполе — Ред.] серьезную часть ВВП. Просто нас сейчас финансируют наши партнеры, поэтому мы еще не поняли, что у нас гораздо меньше денег в бюджете. И здесь будет та же история. И россияне это знают", — подытожил ситуацию Рыженков.

Отметим, 12 октября издание Foreign Policy также проанализировало последствия потери Покровска. Аналитики издания подтвердили, что продвижение ВС РФ в данном направлении серьезно повлияет на производство чугуна и стали и станет "катастрофой для экономики".

Напоминаем, 10 октября главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов рассказал, как российские войска планируют продвинуться вперед под Покровском. Между тем советник главы офиса президента Михаил Подоляк высказался о текущей ситуации на фронте.