Катастрофа для економіки: як вплине на Україну втрата Покровська та шахт, — Economist

Через втрату Покровська удвічі впаде експорт української сталі, пояснили експерти. Росія стежить за тим, як надходження до бюджету України стають все меншими і зростає залежність від підтримки партнерів з Заходу.

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Якщо війська ЗС РФ окупують Покровськ у Донецькій області, то Україна зазнає відчутного удару по економіці, яка тримається завдяки сталеливарному експорту та допомозі партнерів. З початку російського вторгнення експорт сталі зменшився утричі, а у разі нового відступу ЗСУ відбудеться наступний етап падіння. Про плани РФ щодо окупації та впливу на Україну розповіло видання The Economist.

Журналісти пояснили, що просування російської армії загрожує двом великим вуглевидобувним шахтам — біля сіл Добропілля та Удачне. На шахтах досі видобувають коксівне вугілля, яке застосовується під час виробництва сталі. Перший етап вторгнення РФ відкинув український експорт сталі з 14 місця (21,4 млн тонн у 2021 році) на 24, при цьому саме ця галузь економіки робила суттєвий внесок у ВВП. Співрозмовники видання описали втрату промислових потужностей і підсумували, що Україна буде мати ще менше грошей в бюджеті: це знає і на це розраховує РФ.

Бої на Донбасі - ситуація під Покровськом станом на 13 жовтня Фото: DeepState

Ситуацію з вугільною галуззю описали низка експертів, з якими поспілкувались журналісти.

Аналітик Андрій Бузаров наголосив, що росіяни завдають шкоди шахтам, навіть не окупувавши їх. Для цього вони обстрілюють траси, якими українці вивозять видобуте вугілля, та руйнують обладнання.

Олександр Каленков, представник групи компаній "Укрметалургпром", нагадав, що станом на лютий 2022 року експорт сталі давав третину українського ВВП. Якщо будуть втрачені і дві шахти під Покровськом, то експорт металу зменшиться удвічі — з 7,5 до 3 млн т. (тобто вклад у ВВП впаде до 1/6).

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зауважив, що нестачу вугілля можна буде покрити поставками з-за кордону. З його слів, це суттєво збільшить ціну металу і його просто не купуватимуть.

"Ми втратили [у Маріуполі — Ред.] серйозну частину ВВП. Просто нас зараз фінансують наші партнери, тому ми ще не зрозуміли, що у нас набагато менше грошей у бюджеті. І тут буде та сама історія. І росіяни це знають", — підсумував ситуацію Риженков.

Зазначимо, 12 жовтня видання Foreign Policy також проаналізувало наслідки втрати Покровська. Аналітики видання підтвердили, що просування ЗС РФ у цьому напрямку серйозно вплине на виробництво чавуну та сталі і стане "катастрофою для економіки".

Нагадуємо, 10 жовтня головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов розповів, як російські війська планують просунутись вперед під Покровськом. Тим часом радник голови офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо поточної ситуації на фронті.