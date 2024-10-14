На Волыни проверят "критичность" компаний, которые бронируют работников от мобилизации

В ОВА сообщили, что случаи злоупотребления в регионе есть, и назвали это недопустимым. Украинцы, чьих работодателей уличат в злоупотреблениях, потеряют свои отсрочки.

Related video

9 октября стало известно, что Кабинет министров Украины решил приостановить действие критериев, по которым определяют критически важные предприятия, до 15 ноября. Речь идет о компаниях, которые получают право бронировать своих работников. 14 октября председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил, что в регионе есть случаи злоупотреблений, поэтому будет проведена проверка.

Погуляйко сообщил, что обсудил выполнение мобилизационных задач и злоупотреблений при бронировании во время совещания с силовиками и представителями ТЦК.

"Такие случаи есть, поэтому приняли решение провести аудит "критических" предприятий на предмет выявления злоупотреблений при бронировании своих работников", — проинформировал он.

Глава ОВА подчеркнул, что развязанная РФ война продолжается.

"Мобилизационные задачи, поставленные Генеральным штабом Украины, должны быть выполнены, а любые злоупотребления на вопросах брони и отсрочек не допустимы", — добавил он.

Процедуру бронирования могут изменить: детали

Как объяснял Фокус, согласно решению Кабмина, временно признавать предприятия критически важными могут только министерства. Если будут выявлены факты необоснованного бронирования, отсрочки будут аннулировать.

До 15 ноября в Украине должны провести аудит уже имеющихся решений по критически важным компаниям. Пока компании, в отношении которых не было выявлено злоупотреблений, сохраняют свой статус, а забронированные ими работники — отсрочки от мобилизации.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что проведение проверок по бронированию связано с возмущением президента Владимира Зеленского и снижением показателей мобилизации одновременно с увеличением количества забронированных украинцев.

По данным медиа, в Украине все же не отказались от идеи "экономического бронирования", но отложили ее реализацию из-за фокуса внимания на мобилизации.