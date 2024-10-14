На Волині перевірять "критичність" компаній, які бронюють працівників від мобілізації

В ОВА повідомили, що випадки зловживання в регіоні є, та назвали це не припустимим. Українці, чиїх роботодавців викриють на зловживаннях, втратять свої відстрочки.

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9 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів України вирішив призупинити дію критеріїв, за якими визначають критично важливі підприємства, до 15 листопада. Йдеться про компанії, які отримують право бронювати своїх працівників. 14 жовтня голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що в регіоні є випадки зловживань, тож буде проведена перевірка.

Погуляйко повідомив, що обговорив виконання мобілізаційних завдань та зловживань при бронюванні під час наради з силовиками й представниками ТЦК.

"Такі випадки є, тож прийняли рішення провести аудит "критичних" підприємств на предмет виявлення зловживань під час бронювання своїх працівників", — проінформував він.

Очільник ОВА підкреслив, що розв’язана РФ війна триває.

"Мобілізаційні завдання, поставлені Генеральним штабом України, повинні бути виконанні, а будь-які зловживання на питаннях броні та відстрочок не припустимі", — додав він.

Процедуру бронювання можуть змінити: деталі

Як пояснював Фокус, відповідно до рішення Кабміну, тимчасово визнавати підприємства критично важливими можуть лише міністерства. Якщо будуть виявлені факти необґрунтованого бронювання, відстрочки анулюватимуть.

До 15 листопада в Україні мають провести аудит вже наявних рішень щодо критично важливих компаній. Поки компанії, щодо яких не було виявлено зловживань, зберігають свій статус, а заброньовані ними працівники — відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомили, що проведення перевірок щодо бронювання пов’язане з обуренням президента Володимира Зеленського та зниженням показників мобілізації одночасно зі збільшенням кількості заброньованих українців.

За даними медіа, в Україні все ж не відмовились від ідеї "економічного бронювання", але відклали її реалізацію через фокус уваги на мобілізації.