F-16 Тайваня держали под прицелом истребители J-15 Китая, отрабатывавшие вторжение (видео)

Китайская армия провела масштабные учения Joint Sword-2024B у побережья Тайваня, в которых участвовала армия, флот и воздушные силы страны. Целью было патрулирование, блокирование ключевых портов и зон островного государства.

Related video

Тайваньские истребители F-16 под прицелом отслеживали перемещения китайской боевой авиации, используя средство нацеливания, известное как "Снайпер". Инцидент имел место во время учений китайской армии возле островного государств в понедельник, 14 октября. Видео опубликовало издание Youth Daily News в соцсети Х, в котором правительство Тайваня делится информацией об обороне и армии.

Китайская армия провела масштабные учения Joint Sword-2024B у побережья Тайваня. В них участвовала армия, флот и воздушные силы страны. Целью было патрулирование, блокирование ключевых портов и зон, а также атаки на морские и сухопутные цели.

Важно

Армия Тайваня получила улучшенные противокорабельные комплексы Harpoon (фото)

С авианосца CNS Liaoning запустили истребители J-15. На этом корабле есть высокоточное оружие с радиусом действия порядка 3,5 км.

Sniper Advanced Targeting Pod

Sniper представляет собой авиационную электро-оптическую систему целенаведения, разработанную американской оборонной компанией Lockheed Martin. Система может находить, отслеживать и классифицировать цели. Используется в разведывательных и наблюдательных миссиях.

На этих кадрах истребители F-16 используют систему Sniper Advanced Targeting Pod компании Lockheed Martin для отслеживания китайских истребителей J-15

По оценкам американских ВВС, Sniper — это возможность дальнего обнаружения, идентификации цели и продолжительного наблюдения. Экипажи самолетов могут определять, какое оружие применяет противник.

По данным Lockheed Martin, эта самая широко распространенная система в мире, неоднократно доказавшая свое применение в американских и других самолетах. Тайвань, к слову, считается одним из крупнейших операторов самолетов F-16.

В 2011 году Пентагон анонсировал продажу F-16 Тайваню на 5,3 млрд долларов. Сделка предусматривала и предоставление оборудования Sniper Advanced Targeting Pod.

"Улучшенные возможности, надежность новых модернизированных F-16A/B значительно расширит возможности по защите границ", — отмечали в Пентагоне.

Напомним, что в РФ планируют модернизировать штурмовик Су-25, в то же время США собираются списать свои А-10.

Также сообщалось о том, какие истребители Mirage 2000 может получить Украина.