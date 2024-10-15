F-16 Тайваню тримали під прицілом винищувачі J-15 Китаю, які відпрацьовували вторгнення (відео)

Китайська армія провела масштабні навчання Joint Sword-2024B біля узбережжя Тайваню, в яких брала участь армія, флот і повітряні сили країни. Метою було патрулювання, блокування ключових портів і зон острівної держави.

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Тайванські винищувачі F-16 під прицілом відстежували переміщення китайської бойової авіації, використовуючи засіб націлювання, відомий як "Снайпер". Інцидент мав місце під час навчань китайської армії біля острівної держави в понеділок, 14 жовтня. Відео опублікувало урядове видання Youth Daily News у соцмережі Х, у якому влада Тайваню ділиться інформацією про оборону та армію.

Китайська армія провела масштабні навчання Joint Sword-2024B біля узбережжя Тайваню. У них брала участь армія, флот і повітряні сили країни. Метою було патрулювання, блокування ключових портів і зон, а також атаки на морські та сухопутні цілі.

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З авіаносця CNS Liaoning запустили винищувачі J-15. На цьому кораблі є високоточна зброя з радіусом дії приблизно 3,5 км.

Sniper Advanced Targeting Pod

Sniper являє собою авіаційну електрооптичну систему ціленаведення, розроблену американською оборонною компанією Lockheed Martin. Система може знаходити, відстежувати й класифікувати цілі. Використовується в розвідувальних і спостережних місіях.

На цих кадрах винищувачі F-16 використовують систему Sniper Advanced Targeting Pod компанії Lockheed Martin для відстеження китайських винищувачів J-15

За оцінками американських ВПС, Sniper — це можливість далекого виявлення, ідентифікації та тривалого спостереження за ціллю. Екіпажі літаків можуть визначати, яку зброю застосовує противник. За даними Lockheed Martin, це найпоширеніша система у світі, яка неодноразово доводила своє застосування в американських та інших літаках. Тайвань, до речі, вважається одним із найбільших операторів літаків F-16.

У 2011 році Пентагон анонсував продаж F-16 Тайваню на 5,3 млрд доларів. Угода передбачала і надання обладнання Sniper Advanced Targeting Pod.

"Покращені можливості, надійність нових модернізованих F-16A/B значно розширить можливості щодо захисту кордонів", — зазначали в Пентагоні.

Нагадаємо, що у РФ планують модернізувати штурмовик Су-25, водночас США збираються списати свої А-10.

Також повідомлялося про те, які винищувачі Mirage 2000 може отримати Україна.