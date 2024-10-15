Оккупанты берут Селидово "в клещи": детали с Покровского направления от бойцов ВСУ (карты)
Военный Станислав Бунятов рассказал, что враг пытается "пролазить" на окраины города, но лишь пополняет потери. Защитник "Мучной" спрогнозировал, куда пойдут россияне после Селидово.
ВС РФ обходят Селидово в Донецкой области, беря город "в клещи". Об этом 15 октября сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов.
По его словам, также российские оккупанты "пролазят" и на окраины Селидово, но сейчас это — "дорога в одну сторону". В то же время военный не исключил, что со временем ситуация изменится.
"Осман" отметил, что в районе Селидово наблюдаются стабильные проблемы со взаимодействием.
"Это наша глобальная проблема, которую нужно решать глобальными изменениями в структуре вооруженных сил, возможно, введением дополнительного координационного органа в данном направлении", — отметил он.
Ситуацию на Покровском направлении также 15 октября прокомментировал в соцсетях военнослужащий 25 ОПДБр с позывным "Мучной". Он сообщил, что в районе города Селидово "очень жарко".
"Мучной" рассказал, что ВС РФ накапливают резервы, чтобы в ближайшее время провести штурмы. В то же время вражеская разведка работает над выявлением украинских огневых точек, а авиация и артиллерия активизировались. Военный подчеркнул, что нужно подготовиться и начать "выносить" захватчиков еще на подходе к городу.
Впоследствии "Мучной" проинформировал, что враг попытается обойти село Лысовка с флангов. Он объяснил, что двигаться "в лоб" оккупанты не могут, потому что тогда им пришлось бы отводить резервы от Селидово.
"Сначала, как мы считаем, будет прорыв именно на Селидово, потом к нам и на север в направлении Мирнограда. По Сухому Яру рядом посадку наши казаки держат, но не хватает сил, чтобы окончательно взять полный ее контроль — что-то надо придумать", — спрогнозировал военнослужащий.
Напомним, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что ВС РФ не готовятся к зиме в надежде достичь своих целей в Донецкой области до морозов.
Также представительница командования рассказала, что произошло с Торецком, который стал целью для российских оккупантов. По ее словам, руководство вражеской армии обещает "золотые горы", и россиян не отпугивает от войны даже угроза гибели.