Оккупанты берут Селидово "в клещи": детали с Покровского направления от бойцов ВСУ (карты)

Военный Станислав Бунятов рассказал, что враг пытается "пролазить" на окраины города, но лишь пополняет потери. Защитник "Мучной" спрогнозировал, куда пойдут россияне после Селидово.

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ВС РФ обходят Селидово в Донецкой области, беря город "в клещи". Об этом 15 октября сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов.

По его словам, также российские оккупанты "пролазят" и на окраины Селидово, но сейчас это — "дорога в одну сторону". В то же время военный не исключил, что со временем ситуация изменится.

Город Селидово на Покровском направлении Фото: Deep State

"Осман" отметил, что в районе Селидово наблюдаются стабильные проблемы со взаимодействием.

"Это наша глобальная проблема, которую нужно решать глобальными изменениями в структуре вооруженных сил, возможно, введением дополнительного координационного органа в данном направлении", — отметил он.

Ситуацию на Покровском направлении также 15 октября прокомментировал в соцсетях военнослужащий 25 ОПДБр с позывным "Мучной". Он сообщил, что в районе города Селидово "очень жарко".

"Мучной" рассказал, что ВС РФ накапливают резервы, чтобы в ближайшее время провести штурмы. В то же время вражеская разведка работает над выявлением украинских огневых точек, а авиация и артиллерия активизировались. Военный подчеркнул, что нужно подготовиться и начать "выносить" захватчиков еще на подходе к городу.

Город Селидово на карте боевых действий Фото: Deep State

Впоследствии "Мучной" проинформировал, что враг попытается обойти село Лысовка с флангов. Он объяснил, что двигаться "в лоб" оккупанты не могут, потому что тогда им пришлось бы отводить резервы от Селидово.

"Сначала, как мы считаем, будет прорыв именно на Селидово, потом к нам и на север в направлении Мирнограда. По Сухому Яру рядом посадку наши казаки держат, но не хватает сил, чтобы окончательно взять полный ее контроль — что-то надо придумать", — спрогнозировал военнослужащий.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что ВС РФ не готовятся к зиме в надежде достичь своих целей в Донецкой области до морозов.

Также представительница командования рассказала, что произошло с Торецком, который стал целью для российских оккупантов. По ее словам, руководство вражеской армии обещает "золотые горы", и россиян не отпугивает от войны даже угроза гибели.