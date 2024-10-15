Окупанти беруть Селидове "в кліщі": деталі з Покровського напрямку від бійців ЗСУ (карти)
Військовий Станіслав Бунятов розповів, що ворог намагається "пролазити" на околиці міста, але лиш поповнює втрати. Захисник "Мучной" спрогнозував, куди підуть росіяни після Селидового.
ЗС РФ обходять Селидове у Донецькій області, беручи місто "в кліщі". Про це 15 жовтня повідомив у своєму Telegram-каналі військовослужбовець 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов.
З його слів, також російські окупанти "пролазять" й на околиці Селидового, але нині це — "шлях в одну сторону". Водночас військовий не виключив, що з часом ситуація зміниться.
"Осман" наголосив, що в районі Селидового спостерігаються стабільні проблеми зі взаємодією.
"Це наша глобальна проблема, яку потрібно вирішувати глобальними змінами в структурі збройних сил, можливо, запровадженням додаткового координаційного органу в цьому напрямку", — зауважив він.
Ситуацію на Покровському напрямку також 15 жовтня прокоментував у соцмережах військовослужбовець 25 ОПДБр з позивним "Мучной". Він повідомив, що в районі міста Селидове "дуже спекотно".
"Мучной" розповів, що ЗС РФ накопичують резерви, щоб найближчим часом провести штурми. Водночас ворожа розвідка працює над виявленням українських вогневих точок, а авіація та артилерія активізувались. Військовий підкреслив, що потрібно підготуватись та почати "виносити" загарбників ще на підході до міста.
Згодом "Мучной" проінформував, що ворог спробує обійти село Лисівка з флангів. Він пояснив, що рухатися "в лоб" окупанти не можуть, бо тоді їм довелося б відводити резерви від Селидового.
"Спочатку, як ми вважаємо, буде прорив саме на Селидове, потім до нас і на північ у напрямку Мирнограду. По Сухому Яру поряд посадку наші козаки тримають, але не вистачає сил, щоб остаточно взяти повний її контроль — щось треба придумати", — спрогнозував військовослужбовець.
Нагадаємо, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що ЗС РФ не готуються до зими в надії досягти своїх цілей на Донеччині до морозів.
Також представниця командування розповіла, що сталося з Торецьком, який став ціллю для російських окупантів. З її слів, керівництво ворожої армії обіцяє "золоті гори", і росіян не відлякує від війни навіть загроза загибелі.