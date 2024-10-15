Окупанти беруть Селидове "в кліщі": деталі з Покровського напрямку від бійців ЗСУ (карти)

Військовий Станіслав Бунятов розповів, що ворог намагається "пролазити" на околиці міста, але лиш поповнює втрати. Захисник "Мучной" спрогнозував, куди підуть росіяни після Селидового.

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ЗС РФ обходять Селидове у Донецькій області, беручи місто "в кліщі". Про це 15 жовтня повідомив у своєму Telegram-каналі військовослужбовець 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов.

З його слів, також російські окупанти "пролазять" й на околиці Селидового, але нині це — "шлях в одну сторону". Водночас військовий не виключив, що з часом ситуація зміниться.

Місто Селидове на Покровському напрямку Фото: Deep State

"Осман" наголосив, що в районі Селидового спостерігаються стабільні проблеми зі взаємодією.

"Це наша глобальна проблема, яку потрібно вирішувати глобальними змінами в структурі збройних сил, можливо, запровадженням додаткового координаційного органу в цьому напрямку", — зауважив він.

Ситуацію на Покровському напрямку також 15 жовтня прокоментував у соцмережах військовослужбовець 25 ОПДБр з позивним "Мучной". Він повідомив, що в районі міста Селидове "дуже спекотно".

"Мучной" розповів, що ЗС РФ накопичують резерви, щоб найближчим часом провести штурми. Водночас ворожа розвідка працює над виявленням українських вогневих точок, а авіація та артилерія активізувались. Військовий підкреслив, що потрібно підготуватись та почати "виносити" загарбників ще на підході до міста.

Місто Селидове на мапі бойових дій Фото: Deep State

Згодом "Мучной" проінформував, що ворог спробує обійти село Лисівка з флангів. Він пояснив, що рухатися "в лоб" окупанти не можуть, бо тоді їм довелося б відводити резерви від Селидового.

"Спочатку, як ми вважаємо, буде прорив саме на Селидове, потім до нас і на північ у напрямку Мирнограду. По Сухому Яру поряд посадку наші козаки тримають, але не вистачає сил, щоб остаточно взяти повний її контроль — щось треба придумати", — спрогнозував військовослужбовець.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що ЗС РФ не готуються до зими в надії досягти своїх цілей на Донеччині до морозів.

Також представниця командування розповіла, що сталося з Торецьком, який став ціллю для російських окупантів. З її слів, керівництво ворожої армії обіцяє "золоті гори", і росіян не відлякує від війни навіть загроза загибелі.