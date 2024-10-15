"Атакуют с самоубийственным упрямством": ВСУ отбивают "яростные штурмы" под Покровском (видео)

В 71 ОЕБр сообщили, что вражеское командование не обращает внимание на ежедневные жертвы ради главной цели. Однако десантникам удается уничтожать российских штурмовиков еще на дальних подступах к позициям.

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На Покровском направлении разбили российскую пехоту, которая пыталась штурмовать позиции. Деталями и кадрами с фронта поделилась в Facebook 15 октября пресс-служба 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Одно из подразделений 71 ОЕБр остановило и уничтожило российских оккупантов под Покровском.

"Россияне здесь атакуют с самоубийственным упорством, бросают в бой все новых воинов. Ежедневные жертвы для их командования не имеют значения, — главное пробить нашу оборону на Донбассе", — подчеркнули в бригаде.

Отмечается, что разведчики совместно с собратьями из других подразделений отражают "яростные вражеские штурмы". Бойцов ВС РФ уничтожают еще на дальних подступах к позициям с помощью сбросов с БПЛА и FPV-дронов.

"Те, кто подобрался ближе, — погибают от пуль наших защитников", — добавила пресс-служба.

Напомним, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что ВС РФ не готовятся к зиме. По ее словам, российские оккупанты рассчитывают достичь целей в Донецкой области еще до морозов.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нацгвардейцы разбили колонну ВС РФ в Белгородской области. Бой шел вблизи села Журавлевка по ту сторону границы, то есть происходила "полноценная трансграничная локальная операция с заходом на территорию противника".