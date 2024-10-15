"Атакують із самогубною впертістю": ЗСУ відбивають "люті штурми" під Покровськом (відео)

У 71 ОЄБр повідомили, що вороже командування не зважає на щоденні жертви заради головної цілі. Однак десантникам вдається знищувати російських штурмовиків ще на дальніх підступах до позицій.

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На Покровському напрямку розбили російську піхоту, яка намагалась штурмувати позиції. Деталями та кадрами з фронту поділилась у Facebook 15 жовтня пресслужба 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Один з підрозділів 71 ОЄБр зупинив та знищив російських окупантів під Покровськом.

"Росіяни тут атакують із самогубною впертістю, кидають у бій все нових вояків. Щоденні жертви для їхнього командування не мають значення, — головне пробити нашу оборону на Донбасі", — підкреслили у бригаді.

Зазначається, що розвідники спільно з побратимами з інших підрозділів відбивають "люті ворожі штурми". Бійців ЗС РФ знищують ще на дальніх підступах до позицій за допомогою скидів з БпЛА та FPV-дронів.

"Ті, хто підібрався ближче, — гинуть від куль наших оборонців", — додала пресслужба.

Нагадаємо, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що ЗС РФ не готуються до зими. З її слів, російські окупанти розраховують досягти цілей у Донецькій області ще до морозів.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нацгвардійці розбили колону ЗС РФ у Бєлгородській області. Бій точився поблизу села Журавльовка по той бік кордону, тобто відбувалася "повноцінна транскордонна локальна операція із заходом на територію противника".