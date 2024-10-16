"На грани возможного": комбат назвал основную проблему украинской пехоты на фронте (видео)

По словам комбата "Свободы" Петра Кузика, даже в таких сложных условиях украинские бойцы показывают высокий уровень героизма, выносливости и стойкости.

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Одной из основных проблем для украинской пехоты на фронте сейчас является слабое прикрытие бойцов средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом "24 каналу" рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик.

"Есть большие пробелы с прикрытием пехоты от вражеских дронов. По сравнению с врагом, мы слабо прикрываем бойцов РЭБами, пехота почти не прикрыта контрбатарейной борьбой", — сказал Кузик.

По его словам, когда начинаются вражеские артиллерийские налеты, пехота остается практически один на один, ведь не имеет боекомплекта и достаточного количества пушек для контрбатарейной борьбы.

В то же время он уточнил, что даже в таких условиях украинские пехотинцы показывают высокий уровень героизма, выносливости и стойкости.

"Он не просто заоблачный, а недосягаемый для натовских сил и солдат любых стран. Я не преувеличиваю. Мы выполняем задачи на грани возможного", — подчеркнул Кузик.

Комбат подчеркнул, что очень важна при этом слаженная работа между всеми подразделениями, потому что помощь от других частей является существенным фактором.

Напомним, 15 октября в ВСУ объяснили, почему назначили Олега Ляшко комбатом.

8 октября комбат ударных БПАК "Ахиллес" 92-ї ОШБр Юрий Федоренко заявил, что в Харьковской области российские войска пытаются накопить почти 45-тысячную группировку.