"На межі можливого": комбат назвав основну проблему української піхоти на фронті (відео)

За словами комбата "Свободи" Петра Кузика, навіть у таких складних умовах українські бійці показують найвищий рівень героїзму, витривалості та стійкості.

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Однією з основних проблем для української піхоти на фронті наразі є слабке прикриття бійців засобами радіоелектронної боротьби. Про це "24 каналу" розповів командир батальйону "Свобода" Петро Кузик.

"Є великі прогалини з прикриттям піхоти від ворожих дронів. Порівняно з ворогом, ми слабо прикриваємо бійців РЕБами, піхота майже не прикрита контрбатарейною боротьбою", — сказав Кузик.

За його словами, коли починаються ворожі артилерійські нальоти, піхота залишається практично сам на сам, адже не має боєкомплекту й достатньої кількості гармат для контрбатарейної боротьби.

Водночас він уточнив, що навіть у таких умовах українські піхотинці показують найвищий рівень героїзму, витривалості та стійкості.

"Він не просто захмарний, а недосяжний для натовських сил і солдатів будь-яких країн. Я не перебільшую. Ми виконуємо завдання на межі можливого", — наголосив Кузик.

Комбат наголосив, що дуже важлива злагоджена робота між усіма підрозділами, бо допомога від інших частин є суттєвим фактором.

Нагадаємо, 15 жовтня в ЗСУ пояснили, чому призначили Олега Ляшка комбатом.

8 жовтня комбат ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що у Харківській області російські війська намагаються накопичити майже 45-тисячне угруповання.